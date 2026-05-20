El futbolista uruguayo sería una de las bajas de Las Águilas en el próximo mercado de pases y ya hay interesados.

Club América ya se encuentra de vacaciones luego de la dura eliminación sufrida en el Clausura 2026 a manos de Pumas UNAM en los cuartos de final. Las Águilas quedaron lejos de cumplir las expectativas y terminaron el semestre fuera de todas las competencias antes de lo esperado.

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El equipo de André Jardine no logró estar a la altura en los momentos decisivos y ahora ya empieza a pensar en la segunda mitad del año. En Coapa esperan volver a competir fuerte tanto en la Leagues Cup como en el Apertura 2026, torneos en los que el objetivo será recuperar protagonismo.

Mientras la directiva y el cuerpo técnico analizan posibles refuerzos para renovar la plantilla, también podrían darse algunas salidas importantes durante el próximo mercado de verano. Uno de los nombres que aparece como posible baja es el de Brian Rodríguez.

Brian Rodríguez en el América (Getty Images)

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El “Rayito” está pendiente de la lista definitiva de Marcelo Bielsa para saber si formará parte de los 26 convocados de Uruguay rumbo al Mundial 2026. La idea del futbolista sería definir su futuro una vez finalice la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información del periodista Edgar Morales, distintos clubes de Portugal, Brasil y Arabia Saudita siguen de cerca la situación de Brian Rodríguez pensando en el mercado posterior al Mundial. Por ahora no existen acercamientos formales con América, aunque el interés ya estaría presente desde varios destinos.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Brian Rodríguez con el América?

Hace algunos meses, Brian Rodríguez renovó su contrato con América y firmó un nuevo vínculo hasta mediados de 2029. Cabe recordar que anteriormente el extremo uruguayo rechazó una importante oferta proveniente del fútbol de Qatar con el objetivo de mantenerse en el conjunto azulcrema y seguir compitiendo en la Liga MX.

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