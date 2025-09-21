A qué hora es la carrera del Gran Premio de Baku de la Fórmula 1

Max Verstappen tiene una buena oportunidad de recotarle distancias a Oscar Piastri y Lando Norris en la lucha por el Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1. Si bien parece casi imposible que el título no sea papaya esta temporada, lo cierto es que el neerlandés ganó la última carrera en Monza y ahora saldrá desde la pole en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025.

Ahora bien, Verstappen no largará primero este domingo, sino que además Lando Norris saldrá 7° y Oscar Piastri 9°. En este contexto, salvo alguna sorpresa, es un hecho que Max se acercará a los dos pilotos de McLaren en la tabla de posiciones en una carrera que promete ser emocionante con el antecedente de los seis accidentes este sábado en la qualy.

No obstante, algo que debes saber como espectador es que la cita principal en el circuito callejero de Baku será un poco más temprano de lo habitual. Por eso, en Bolavip te mostramos a qué hora comienza la carrera del GP de Azerbaiyán según tu país.

GP de Azerbaiyán de la F1 (GETTY IMAGES)

Horario de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2025

PAÍS HORARIO México/Costa Rica/Belice 05:00 hs Panamá/Colombia/Perú/Ecuador 06:00 hs Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana 07:00 hs Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile 08:00 hs España 13:00 hs

¿Cuántas carreras faltan para que termine la temporada 2025 de la F1?

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi – Yas Marina – 7 de diciembre

