¿Por qué Checo Pérez no corre con Cadillac en Baku 2025?

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 le trae muy buenos recuerdos a Checo Pérez y a los aficionados mexicanos de la Máxima. A Sergio se le dan muy bien los circuitos callejeros y precisamente en el de Baku obtuvo dos de sus seis victorias (2021 y 2023). Sin embargo, el tapatío no está presente en la edición 2025.

Checo fue anunciado como nuevo piloto de Cadillac en agosto y así se confirmó su regreso a la F1 tras aquel duro despido de Red Bull Racing a fines de 2024. Sin embargo, desde que fue confirmado como titular del equipo estadounidense todavía no ha hecho su redebut en la categoría. No obstante, esto tiene una explicación.

¿Por qué Checo Pérez no corre en el GP de Azerbaiyán 2025 con Cadillac?

El motivo por el cual Checo Pérez no participó ni del GP de Azerbaiyán 2025 ni de ningún otro fin de semana de Fórmula 1 desde su anuncio como piloto de Cadillac tiene que ver con que la escudería estadounidense recién se suma a la Máxima la próxima temporada. Por eso, Sergio recién hará su reaparición en las pistas en 2026.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac?

Tomando en cuenta que Pérez no será parte de lo que resta de la temporada 2025, su estreno recién será en la primera carrera del siguiente curso. Esto quiere decir que el debut de Checo con Cadillac será en el fin de semana del Gran Premio de Australia 2026, cita que irá desde el 6 al 8 de marzo. No obstante, lo veremos antes a bordo del monoplaza, más precisamente durante la pretemporada.