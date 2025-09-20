De Oscar Piastri a Charles Leclerc: los seis accidentes de la qualy de Baku 2025

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 podría resumirse en una palabra: caos. La qualy de este sábado en el circuito callejero de Baku rompió el récord de más banderas rojas en la historia de la Fórmula 1 (6), con el valor agregado de que dos de los grandes candidatos a ganar la carrera se estrellaron: Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Tanto el líder del Mundial de Pilotos como el de Ferrari habían logrado avanzar a la Q3, pero ambos quedaron afuera rápidamente tras accidentarse contra los muros de contención y tendrán que remontar posiciones desde la zona media. Sin embargo, no fueron los únicos: antes de ellos chocaron Alex Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto y Oliver Bearman.

Estos incidentes hicieron que el desenlace de clasificación sea atípico y la parrilla de salida contará con algunas sorpresas, como Carlos Sainz en P2 o Liam Lawson en P3, ambos por detras del poleman: Max Verstappen. A continuación, repasa uno por uno los accidentes de la qualy en Baku 2025.

Los 6 accidentes de la clasificación del GP de Azerbaiyán 2025

Alex Albon:

Nico Hülkenberg:

Franco Colapinto:

Oliver Bearman:

Charles Leclerc:

Oscar Piastri:

