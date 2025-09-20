Es tendencia:
Fórmula 1

De Oscar Piastri a Charles Leclerc: los seis accidentes de la qualy de Baku 2025

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán rompió el récord de más banderas rojas en la historia de la F1.

Por Leandro Barraza

Oscar Piastri y Charles Leclerc se accidentaron en la clasificación de Azerbaiyán
La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 podría resumirse en una palabra: caos. La qualy de este sábado en el circuito callejero de Baku rompió el récord de más banderas rojas en la historia de la Fórmula 1 (6), con el valor agregado de que dos de los grandes candidatos a ganar la carrera se estrellaron: Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Tanto el líder del Mundial de Pilotos como el de Ferrari habían logrado avanzar a la Q3, pero ambos quedaron afuera rápidamente tras accidentarse contra los muros de contención y tendrán que remontar posiciones desde la zona media. Sin embargo, no fueron los únicos: antes de ellos chocaron Alex Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto y Oliver Bearman.

Estos incidentes hicieron que el desenlace de clasificación sea atípico y la parrilla de salida contará con algunas sorpresas, como Carlos Sainz en P2 o Liam Lawson en P3, ambos por detras del poleman: Max Verstappen. A continuación, repasa uno por uno los accidentes de la qualy en Baku 2025.

Los 6 accidentes de la clasificación del GP de Azerbaiyán 2025

Alex Albon:

Tweet placeholder

Nico Hülkenberg:

Tweet placeholder

Franco Colapinto:

Tweet placeholder
Oliver Bearman:

Tweet placeholder

Charles Leclerc:

Tweet placeholder

Oscar Piastri:

Tweet placeholder
leandro barraza
Leandro Barraza
