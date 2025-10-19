¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Estados Unidos está siendo uno de los más atractivos de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Este fin de semana es uno de los seis que cuenta con carrera sprint y precisamente en dicho evento del sábado se dio un doble abandono de los McLaren que terminó costándole caro al equipo papaya por la victoria de Max Verstappen.

Más tarde, el neerlandés consiguió la pole en la clasificación para seguir presionando a Oscar Piastri y Lando Norris en esta recta final del año. Ahora, el tetracampeón de Red Bull Racing debe confirmar su buen momento en la carrera principal del domingo. Sin embargo, se corre en un horario atípico:

México: 13:00 h

Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 14:00 h

Venezuela y Bolivia: 15:00 h

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 16:00 h

España: 21:00 h

La parrilla de salida de la carrera del GP de Estados Unidos

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lado Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin)

