La carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025 tuvo una caótica largada que terminó con Oscar Piastri, Lando Norris y Fernando Alonso afuera en la primera curva tras un accidente entre el líder del campeonato y Nico Hülkenberg que provocó choques entre otros pilotos.

Piastri se vio superado por su compañero de equipo en la largada y, en su desesperación de recuperar la posición, dobló muy cerrado y le cerró el caminno a un Hülkenberg que no tuvo más remedio que impactarlo de lleno. Tras ese primer toque, el coche de Oscar terminó impactando al de Norris y Alonso también se vio perjudicado.

Noticia en desarrollo…