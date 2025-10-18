Es tendencia:
El accidente que dejó a Oscar Piastri y Lando Norris afuera de la Sprint del GP de Estados Unidos 2025

Un choque entre Nico Hülkenberg y Oscar Piastri en la primera curva provocó un auténtico caos tras la largada.

Por Leandro Barraza

El video del accidente en la Sprint del GP de Estados Unidos
© Foto: captura de la transmisión oficialEl video del accidente en la Sprint del GP de Estados Unidos

La carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025 tuvo una caótica largada que terminó con Oscar Piastri, Lando Norris y Fernando Alonso afuera en la primera curva tras un accidente entre el líder del campeonato y Nico Hülkenberg que provocó choques entre otros pilotos.

Piastri se vio superado por su compañero de equipo en la largada y, en su desesperación de recuperar la posición, dobló muy cerrado y le cerró el caminno a un Hülkenberg que no tuvo más remedio que impactarlo de lleno. Tras ese primer toque, el coche de Oscar terminó impactando al de Norris y Alonso también se vio perjudicado.

Noticia en desarrollo…

leandro barraza
Leandro Barraza
