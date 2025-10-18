El Gran Premio de Estados Unidos 2025 comenzó de la peor manera para McLaren. Tras perder la pole con Max Verstappen en la sprint qualy del viernes, los dos pilotos papaya quedaron afuera de la carrera del sábado luego de un accidente en la primera curva en el Circuito de las Américas.

Todo se produjo luego de un impacto de Nico Hülkenberg contra el coche de Piastri, quien tuvo parte de culpa al doblar cerrado en su desesperación por no perder la posición contra Norris. No obstante, Zak Brown -CEO de McLaren- responsabilizó al de Kick Sauber por el incidente.

“Eso fue terrible. Ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa ahí. Una conducción de principiante. Algunos pilotos ahí adelante golpearon a nuestros dos muchachos”, comenzó diciendo Brown en diálogo con Sky Sports TV. Acto seguido, Zak completó: “Claramente Nico chocó contra Oscar y no tenía nada que hacer donde estaba. Se metió contra su neumático trasero izquierdo”.

Por último, el directivo de McLaren dio su primer panorama sobre los daños de cara a la clasificación: “Tenemos que revisarlos, como dices, pero parece que se limitó solo a daños en la suspensión, así que esperamos que el daño sea relativamente fácil de reparar”. ¿Podrán competir sin problemas en la qualy?

Las reacciones de Lando Norris y Oscar Piastri luego de la Sprint