Dónde ver la Fórmula 1 en México: canales de TV y opciones de streaming

El 2026 será especial para los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 por el regreso de Checo Pérez a la categoría. Tras un año de inactividad, Checo vuelve a las pistas como piloto de Cadillac, pero la transmisión del Gran Circo ya no estará a cargo de Fox Sports.

¿Dónde ver la F1 en México por TV?

Tras varios meses de irregularidades en los pagos, la cadena televisiva perdió los derechos de la F1 a partir del Gran Premio de Singapur y quien tomó la posta fue el Grupo Televisa hasta 2028. Puntualmente, las carreras estarán disponibles en Izzi y Sky a través de los canales de Sky Sports.

Además, los usuarios también cuentan con la opción de F1 TV. A través de esta plataforma de streaming los aficionados tiene acceso a todas las transmisiones de las carreras, con múltiples opciones de visualización y contenido exclusivo. Sin embargo, requiere de una suscripción.

Para contratar este servicio hay que visitar el sitio web oficial de F1 TV y elegir el plan que mejor se ajuste a tus necesidades. Un dato no menor es que debes elegir el plan relacionado con tu país de residencia para garantizar acceso al contenido disponible en tu región.

El comunicado de Grupo Televisa confirmando los derechos de la F1 hasta 2028

“La Fórmula 1 se une a Grupo Televisa como nuevo socio para la transmisión en México desde la carrera de hoy en Singapur hasta la temporada 2028 inclusive. La carrera estará disponible en los sistemas Izzi y Sky a través de los canales de Sky Sports“.

El comunicado de Televisa (@Televisa)

¿Cuándo es el Gran Premio de México de la F1 2026?

Los aficionados mexicanos también tendrán una chance inmejorable de observar a los coches en vivo en el Gran Premio de México 2026. Esta cita se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

