¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil 2025 de la F1?

El Gran Premio de Brasil otorgará los primeros puntos este sábado 8 de noviembre en la carrera Sprint. Los pilotos compitieron entre sí en la clasificación del viernes y ahora Lando Norris buscará defender la pole position para conseguir ocho valiosas unidades que le ayudarían a despegarse de Oscar Piastri y Max Verstappen.

El tetracampeón de Red Bull apenas consiguió quedar sexto en la sprint qualy, por lo que deberá remontar posiciones en un circuito que le ha sentado muy bien. Piastri, en cambio, largará tercero y tendrá chances de pelear por la victoria. Por otro lado, Yuki Tsunoda y Carlos Sainz saldrán desde el pit lane.

Lando Norris consiguió la pole en la sprint qualy (GETTY IMAGES)

Horario de la carrera sprint del GP de Brasil según cada país

México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 8:00 hs

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 9:00 hs

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 10:00 hs

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 11:00 hs

España – 15:00 hs

Parrilla de salida de la carrera sprint:

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Max Verstappen (Red Bull) Lance Stroll (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) – desde el pit lane Carlos Sainz (Williams) – desde el pit lane