Después de semanas de muchos rumores y de idas y venidas, finalmente la Selección Mexicana anunció este martes el día y el horario del amistoso que jugará el equipo de Javier Aguirre frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo de cara a la Fecha FIFA de marzo.

El partido de México ante Portugal será un encuentro gigante para el país por varias razones: por la importancia del rival de cara a la preparación para el Mundial 2026, por la presencia de Cristiano Ronaldo y por la reapertura del Estadio Azteca.

Día y hora de México vs Portugal

México y Portugal se enfrentarán el sábado 28 de marzo a las 19:00hs (CDMX) en el Coloso de Santa Úrsula. “Este encuentro no solo será un termómetro de alto nivel frente a un rival de élite que también estará en la justa mundialista, sino que marcará un momento de enorme simbolismo para el futbol mexicano”, escribió la Federación Mexicana de Futbol al anunciar el partido.

Este será el primer partido que dispute la Selección Mexicana en el Estadio Azteca luego de su remodelación para el Mundial 2026. “El duelo ante Portugal servirá como la antesala ideal, encendiendo el ambiente mundialista con un estadio renovado, una Selección ilusionada y un rival de máximo calibre”, detalló la FMF en su comunicado anunciando el amistoso.

El Estadio Azteca albergará el amistoso entre México y Portugal (Getty Images)

México es un país con millones de aficionados de Cristiano Ronaldo y finalmente la nación podrá contar con la presencia del portugués en suelo nacional. Por la importancia del juego y por el crack luso, se espera un lleno total en el Estadio Azteca en marzo de 2026.

El otro amistoso

Por último, el Tri también anunció que jugará un amistoso con Bélgica durante la Fecha FIFA de marzo. El mismo se llevará a cabo el 31 de dicho mes, unos pocos días después de enfrentar a Portugal. Este partido se disputará a las 19:00hs (CDMX) en el Soldier Field, recinto ubicado en Chicago.

En síntesis