Fecha y hora de la última carrera de la temporada 2025 de la F1 en Abu Dhabi

Todo lo que tienes que saber para no perderte la apasionante carrera que definirá al campeón en el Yas Marina Circuit.

Por Leandro Barraza

Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1
© GETTY IMAGESGran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1

Llegó la hora de la verdad en la Fórmula 1. Lando Norris no consiguió la victoria que lo podría haber consagrado como campeón en Qatar y ahora el Mundial de Pilotos se definirá en la última carrera de la temporada: el Gran Premio de Abu Dhabi 2025.

Max Verstappen sumó su séptimo triunfo de la temproada en Losail y quedó segundo en la tabla de posiciones, a tan solo 12 puntos del líder. Un podio le bastará a Norris para meterse en la historia, pero otro tropiezo como el de Qatar podría echar todo por la borda. Oscar Piastri, por su parte, tendrá que ganar y esperar otros resultados si quiere quedarse con el título.

Nadie querrá perderse esta cita que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre en el Yas Marina Circuit. Los aficionados cuentan los días para que llegue el momento del apagón de los semáforos, pero deben saber que el horario es algo atípico. A continuación, conoce la hora de la carrera según tu país.

Horario de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025

  • México: 07:00 HS
  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 08:00 HS
  • Bolivia y Venezuela: 09:00 HS
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 HS
  • España: 14:00 HS
Podio del GP de Abu Dhabi 2024 (GETTY IMAGES)

Podio del GP de Abu Dhabi 2024 (GETTY IMAGES)

¿Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeones de la F1?

¿Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeones de la F1?

Así llegan los tres aspirantes al título al GP de Abu Dhabi 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 408
  2. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 392

En síntesis

  • Gran Premio de Abu Dhabi definirá el campeonato mundial este domingo 7 de diciembre.
  • Lando Norris lidera con 408 puntos, seguido por Max Verstappen con 396 unidades.
  • La carrera comenzará a las 07:00 en México y 10:00 en Argentina.
leandro barraza
Leandro Barraza
