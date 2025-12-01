Llegó la hora de la verdad en la Fórmula 1. Lando Norris no consiguió la victoria que lo podría haber consagrado como campeón en Qatar y ahora el Mundial de Pilotos se definirá en la última carrera de la temporada: el Gran Premio de Abu Dhabi 2025.
Max Verstappen sumó su séptimo triunfo de la temproada en Losail y quedó segundo en la tabla de posiciones, a tan solo 12 puntos del líder. Un podio le bastará a Norris para meterse en la historia, pero otro tropiezo como el de Qatar podría echar todo por la borda. Oscar Piastri, por su parte, tendrá que ganar y esperar otros resultados si quiere quedarse con el título.
Nadie querrá perderse esta cita que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre en el Yas Marina Circuit. Los aficionados cuentan los días para que llegue el momento del apagón de los semáforos, pero deben saber que el horario es algo atípico. A continuación, conoce la hora de la carrera según tu país.
Horario de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025
- México: 07:00 HS
- Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 08:00 HS
- Bolivia y Venezuela: 09:00 HS
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 HS
- España: 14:00 HS
Podio del GP de Abu Dhabi 2024 (GETTY IMAGES)
Así llegan los tres aspirantes al título al GP de Abu Dhabi 2025
- Lando Norris (McLaren) – 408
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396
- Oscar Piastri (McLaren) – 392
En síntesis
- Gran Premio de Abu Dhabi definirá el campeonato mundial este domingo 7 de diciembre.
- Lando Norris lidera con 408 puntos, seguido por Max Verstappen con 396 unidades.
- La carrera comenzará a las 07:00 en México y 10:00 en Argentina.