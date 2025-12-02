Las alineaciones de Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Jornada 19 de LaLiga 2025-26

Este martes 2 de diciembre se disputa uno de los grandes partidos de LaLiga. El mismo tiene como protagonistas al Barcelona y al Atlético de Madrid, que se enfrentan en el Camp Nou a partir de las 14:00hs (CDMX). Este juego corresponde a la Jornada 19 y fue adelantado debido a la participación de ambos clubes en la Supercopa de España en enero.

Con respecto al Barcelona, el equipo dirigido por Hansi Flick viene de ganarle por 3-1 al Alavés y pudo recuperarse luego de la derrota sufrida con el Chelsea en la Champions League. Como noticia negativa, Frenkie de Jong se pierde el partido por un cuadro febril.

Por el lado de la visita, el Atlético de Madrid derrotó por 2-0 al Oviedo el fin de semana pasado y acumula una racha de 7 partidos consecutivos con victoria (contando todas las competiciones). El equipo de Diego Simeone está 4° en la tabla a solo 3 puntos del Barcelona, por lo que podría alcanzarlo si lo vence hoy.

La alineación de Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Alejandro Balde

Eric García

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Raphinha

Robert Lewandowski

La alineación de Atlético de Madrid

Juan Musso

Nahuel Molina

José María Giménez

Clément Lenglet

Matteo Ruggeri

Pablo Barrios

Johnny Cardoso

Giuliano Simeone

Álex Baena

Nicolás González

Julián Álvarez