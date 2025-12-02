Las alineaciones de Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Jornada 19 de LaLiga 2025-26

Este martes 2 de diciembre se disputa uno de los grandes partidos de LaLiga. El mismo tiene como protagonistas al Barcelona y al Atlético de Madrid, que se enfrentan en el Camp Nou a partir de las 14:00hs (CDMX). Este juego corresponde a la Jornada 19 y fue adelantado debido a la participación de ambos clubes en la Supercopa de España en enero.
Con respecto al Barcelona, el equipo dirigido por Hansi Flick viene de ganarle por 3-1 al Alavés y pudo recuperarse luego de la derrota sufrida con el Chelsea en la Champions League. Como noticia negativa, Frenkie de Jong se pierde el partido por un cuadro febril.
Por el lado de la visita, el Atlético de Madrid derrotó por 2-0 al Oviedo el fin de semana pasado y acumula una racha de 7 partidos consecutivos con victoria (contando todas las competiciones). El equipo de Diego Simeone está 4° en la tabla a solo 3 puntos del Barcelona, por lo que podría alcanzarlo si lo vence hoy.
La alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Eric García
- Pedri
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Robert Lewandowski
La alineación de Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- José María Giménez
- Clément Lenglet
- Matteo Ruggeri
- Pablo Barrios
- Johnny Cardoso
- Giuliano Simeone
- Álex Baena
- Nicolás González
- Julián Álvarez
