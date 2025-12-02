El Apertura 2025 marcha a buen ritmo y quedan pocos días para conocer al campeón de la Liga MX. Sin embargo, pese a ellos, los clubes ya ponen un ojo en el Clausura 2026. Incluso los equipos que todavía siguen en carrera por el título nacional.

Publicidad

Publicidad

Y uno de ellos es Cruz Azul, que estará enfrentando a Tigres UANL en las Semifinales de la Liguilla. De cara a la ventana de transferencias que iniciará en las próximas semanas, los Celestes piensan en un jugador que se desempañaba en un gigante de Sudamérica.

Y es que el delantero colombiano Miguel Borja no seguirá en River Plate de Argentina y será jugador libre a partir de enero. Acorde a la información aportada por AS, también es seguido de cerca por clubes de la MLS y América de Cali de Colombia.

Rodolfo Rotondi podría ser la clave para el arribo de Miguel Borja a Cruz Azul. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la Máquina Cementera debería liberar cupo extranjero y el mismo medio aporta que el argentino Rodolfo Rotondi podría ser el jugador sacrificado para que llegue el delantero. Y, pese a que podría ser un tema complejo, existe un club que está interesado en el futbolista.

Se trata de los Felinos, el rival en la Liguilla. Para el director técnico Guido Pizarro, Rotondi sería una de las prioridades del cuadro regiomontano. A mitad de este 2025, la entidad auriazul ya había mostrado interés en sumar al polifuncional jugador.

¿Cómo fue el 2025 de Miguel Borja en River?

ver también Cruz Azul presentó el uniforme con el que participará de la Copa Intercontinental 2025

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador disputó 48 compromisos con el Millonario, en los que fue titular en solo 16 de ellos. Marcó 8 goles y realizó 3 asistencias. El año malo más algunos partidos donde quedó apuntado por la afición decretó la salida del futbolista de 32 años.

Publicidad

Publicidad

En síntesis