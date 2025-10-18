Es tendencia:
Fórmula 1

¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la F1?

Este sábado se llevará a cabo la primera carrera del fin de semana en el Circuito de las Américas con Max Verstappen a la cabeza.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen consiguió la pole para la Sprint del GP de Estados Unidos
Max Verstappen consiguió la pole para la Sprint del GP de Estados Unidos

Este sábado se pondrán en juego los primeros puntos del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 en el emblemático Circuito de las Américas (COTA). Tras un viernes marcado por la pole de Max Verstappen en la sprint qualy, llegó el turno de la carrera acortada que repartirá valiosos puntos para el campeonato.

Austin es una de las seis jornadas del calendario que cuentan con carrera sprint y los aficionados ya disfrutan de un fin de semana cargado de actividad. En México, esta carrera comenzará a las 11:00 hs (CDMX). Sin embargo, el horario varía en otras regiones hispanohablantes:

  • México: 11:00 hs
  • Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 12:00 hs
  • Venezuela y Bolivia: 13:00 hs
  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 14:00 hs
  • España: 19:00 hs
La parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de Estados Unidos 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin)
  7. Carlos Sainz (Williams)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Alex Albon (Williams)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Kimi Antonelli (Mercedes)
  12. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Oliver Bearman (Haas)
  17. Franco Colapinto (Alpine)
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
  19. Esteban Ocon (Haas)
  20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
Así se reparten los puntos en la carrera Sprint

  • Primer lugar: 8 puntos
  • Segundo lugar: 7 puntos
  • Tercer lugar: 6 puntos
  • Cuarto lugar: 5 puntos
  • Quinto lugar: 4 puntos
  • Sexto lugar: 3 puntos
  • Séptimo lugar: 2 puntos
  • Octavo lugar: 1 punto
leandro barraza
Leandro Barraza
