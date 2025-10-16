Es tendencia:
Fórmula 1

Los tres pilotos de la F1 que son peores que Mick Schumacher, según Ralf Schumacher

El hermano de Michael volvió a quedar en el centro de la polémica por sus polémicas declaraciones como comentarista de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Ralf Schumacher y Mick Schumacher
© GETTY IMAGESRalf Schumacher y Mick Schumacher

Ralf Schumacher suele ser noticia por sus polémicas declaraciones. El hermano del heptacampeón -Michael- no tuvo una destacada carrera en el automovilismo y ahora, a sus 50 años, se desempeña como comentarista de la Fórmula 1 para Sky Sports. No obstante, en más de una oportunidad ha quedado en el ojo de la tormenta y en las últimas horas volvió a hacer de las suyas.

Puntualmente, Ralf analizó el presente de Mick Schumacher, su sobrino e hijo de Michael Schumacher. Este joven piloto de 26 años tuvo un breve paso con más penas que glorias por el Gran Circo: con Haas en 2021 y 2022. Sin embargo, a lo largo de los años no tuvo oportunidades pese a que se mantuvo como piloto de reserva.

Precisamente de esto se quejó Ralf, no sin antes menospreciar a tres pilotos de la actual parrilla de la F1: Franco Colapinto, Yuki Tsunoda y Liam Lawson. En el podcast Backstage Pit Lane, manifestó: “Desde mi punto de vista, Mick es mejor que Tsunoda, Lawson y Colapinto”. Sobre este último también añadió que “no ha mostrado el desarrollo que se esperaba de él”.

Además, añadió: “Los tres son peores que Mick, incluso significativamente peores. Los jefes de equipo cometieron un error al no contar con él”. Estas palabras de Ralf provocaron un sinfín de reacciones negativas, sobre todo por parte de los fans de Franco Colapinto en Sudamérica.

Ralf Schumacher en el paddock de la F1 (Getty Images)

Ralf Schumacher en el paddock de la F1 (Getty Images)

Mick Schumacher comenzó su andadura en IndyCar

Tras ver lejano su principal objetivo de regresar a la Fórmula 1 luego de su etapa junto al equipo Alpine de resistencia, Mick Schumacher tomó la decisión de probar suerte en IndyCar, una categoría que ya le habían ofrecido en el pasado, pero que él mismo había rechazado aún con la cabeza en la Máxima.

Finalmente, realizó un test con el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing en Indianápolis y declaró tras esa experiencia: “Llevaba tiempo interesado en probar un Indycar. He conocido algunos pilotos en los últimos años y todos me decían lo divertido que es. Lo estoy disfrutando mucho, la gente aquí es genial.

leandro barraza
Leandro Barraza
