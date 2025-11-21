¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1?

En tiempos en los que los sobrepasos escasean cada vez más en la Fórmula 1, la clasificación ha tomado un rol protagónico en el fin de semana. Para soñar en grande es fundamental obtener una buena colocación en la parrilla de salida, algo que este fin de semana no será la excepción pensando en el Gran Premio de Las Vegas.

A pesar de que se trata de un circuito más bien veloz, que busca alimentar momentos de rueda a rueda, lo cierto es que la jornada del día previo a la gran competencia es muy importante. Cada segundo, cada décima o milésima cuenta para las distintas aspiraciones de las respectivas escuderías, por lo que se viene una jornada más que intensa.

Horario de clasificación del Gran Premio de Las Vegas

Al tratarse de un fin de semana atípico, en el que todo se adelanta un día para cumplir con el show estadounidense, la jornada de clasificación será este viernes. Desde las 21:00hs del Centro de México se podrá comenzar a disfrutar de una sesión a pura velocidad. Cabe destacar que un rato antes, a partir de las 18:00hs tendrá paso la Práctica Libre 3 en la que se terminarán de ajustar distintas cuestiones pensando en la tanda clasificatoria.

Teniendo en cuenta lo sucedido previamente, se espera que los pilotos de McLaren, tanto Lando Norris como Oscar Piastri saquen a relucir el mejor repertorio de la escudería para marcar diferencias. Sin embargo, cuando de velocidad y de ir contra los muros se trata, las figuras de Max Verstappen y Charles Leclerc aparecen a la orden.

