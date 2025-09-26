¿A qué hora se corre el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 podría tener un cierre apasionante que hace algunas semanas atrás era difícil de imaginar. Ya es un hecho que nadie le va a quitar el campeonato de Constructores a McLaren, pero Max Verstappen plantó cara y se postula para pelear hasta el final por el Mundial de Pilotos.

El neerlandés ganó las últimas dos carreras (Italia y Azerbaiyán) y, aunque todavía está lejos, le mete presión tanto a Oscar Piastri como a Lando Norris. El australiano tuvo un fin de semana para el olvido en Baku y terminó abandonando en la primera vuelta por un accidente; mientras que el británico no pudo pasar el puesto 7.

Por eso, los aficionados del Gran Circo esperan con ansias por la próxima carrera, aunque tendrán que esperar hasta octubre. La F1 se tomó un descanso luego del Azerbaiyán y volverá al ruedo el primer fin de semana del próximo mes con el Gran Premio de Singapur.

La carrera del GP de Singapur 2024 (GETTY IMAGES)

¿A qué hora es la carrera del GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur 2025 se corre el próximo domingo 5 de octubre desde las 6:00 hs (centro de México) en el Circuito Urbano Marina Bay. No obstante, cabe recordar que la actividad empezará el viernes 3 de octubre con las primeras prácticas libres. Esta cita es nocturna y una de las más exigentes del calendario por las altas temperaturas.

Las próximas carreras de la temporada 2025 de la F1:

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

