Mientras a Checo Pérez le dieron 14 millones, la fortuna que le pagó Red Bull a Christian Horner por su despido

Christian Horner fue oficialmente desvinculado de Red Bull Racing este lunes 22 de septiembre. El británico había sido removido de sus cargos como Team Principal y CEO en julio, pero no fue hasta hoy que llegaron a un acuerdo económico por la indemnización correspondiente por haber interrumpido el contrato vigente que tenía Horner.

El directivo tenía vínculo con Red Bull hasta 2030, por lo que ya se sabía de antemano que el monto no iba a ser bajo. Para poner en contexto, cuando Checo Pérez fue despedido en diciembre de 2024 solamente le quedaba un año de contrato (había renovado en junio) y la cifra de indemnización fue de 14 millones de dólares.

Según el medio BBC Sport, Christian Horner recibió un monto de 52 millones de libras, lo que se traduce a 70 millones de dólares. Para tomar dimensión, Max Verstappen tiene un salario anual de 65 millones de dólares. Es decir, Horner ganó más en concepto de indemnización que lo que percibe el tetracampeón en toda una temporada.

Cabe recordar que Red Bull no comunicó las razones del despido, pero la relación entre Horner y el equipo ya se había desgastado en el último tiempo por diversos motivos como la salida de algunas piezas claves como Adrian Newey, por su excesivo poder puertas adentro, por el bajo rendimiento del coche en comparación a años anteriores y por los roces constantes con Jos Verstappen, padre de Max.

¿Christian Horner puede fichar por otro equipo de la F1?

Christian Horner podrá incorporarse a un nuevo equipo el 9 de abril de 2026. Horner ha acordado o un período de ‘gardening’ de nueve meses a partir del 9 de julio de 2025 (fecha de su despido de Red Bull). Su lugar en el equipo de las bebidas energéticas fue tomado por Laurent Mekies, quien ascendió desde Racing Bulls.

