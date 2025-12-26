El año va llegando a su fin y tanto la prensa como los aficionados comienzan a hacer balances del año. Si nos centramos en futbol de Colombia, pocos cuestionarán que Luis Díaz fue el mejor del año. El Guajiro pasó de Liverpool a Bayern Múnich y rápidamente se convirtió en una pieza clave para el ataque del conjunto Bávaro.

Lucho no necesitó de periodo de adaptación y desde el primer momento se ganó un lugar en la alineación titular de Vincent Kompany. De hecho, es el segundo máximo goleador de la Bundesliga con ocho tantos y el tercero con más asistencias (6). Además, en UEFA Champions League ya registra tres dianas.

Por eso, Luis Díaz tiene bien ganado su lugar como jugador colombiano más caro de la actualidad, según el portal Transfermarkt, con una valoración de 70 millones de euros. Ahora bien, a él le sigue otro delantero de reciente paso por la Premier League: Jhon Durán -actualmente en Fenerbahce– con un costo de 32 millones de la misma moneda.

Jhon Durán y Luis Díaz con la Selección de Colombia (GETTY IMAGES)

Por último, quien completa el podio es el lateral Daniel Muñóz. El nacido en Amalfi ha ido creciendo en el último tiempo con Crystal Palace y superó en la lista a Jhon Lucumí para obtener el tercer puesto con un precio de 27 millones de euros.

Los 10 futbolistas colombianos más caros del mundo

Luis Díaz (Bayern Múnich) – 70 M Jhon Durán (Fenerbahce) – 32 M Daniel Muñóz (Crystal Palace) – 27 M Jhon Lucumí (Bolonia) – 25 M Richard Ríos (Benfica) – 22 M Luis Suárez (Sporting CP) – 22 M Davinson Sánchez (Galatasaray) – 18 M Cucho Hernández (Real Betis) – 18 M Jhon Arias (Wolverhampton) – 15 M Yáser Asprilla (Girona) – 12 M

*Valores de Transfermarkt expresados en millones de euros

