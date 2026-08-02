¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1 HOY domingo 2 de agosto de 2026?

Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría hace siete días, pero este fin de semana no hubo actividad de la Máxima.

La temporada 2026 de la F1 vive su mejor momento. Tras un implacable dominio de Mercedes en el inicio, el Gran Circo ofreció cinco ganadores distintos en las últimas cinco carreras, algo que parecía impensado meses atrás. No obstante, por desgracia para los aficionados, no habrá actividad este domingo 2 de agosto.

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La razón por la que no hay carrera en el día de la fecha se explica en que la Fórmula 1 entró en su receso de verano. Este parate ya estaba programado de antemano y tiene una duració aproximada de un mes antes de continuar con la gira europea.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Luego del triunfo de Lando Norris en Hungaroring, la Fórmula 1 se tomó un descanso y no habrá actividad hasta fines del próximo mes. Puntualmente, la próxima carrera será recién el domingo 23 de agosto, en el marco del Gran Premio de Países Bajos.

Kimi Antonelli terminó como líder del Mundial tras la primera mitad de temporada (Getty Images)

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Lo que resta del calendario de la F1