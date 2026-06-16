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Fórmula 1

Checo Pérez es el líder de Cadillac: su experiencia en la Fórmula 1 es invaluable

El Gran Premio de Barcelona volvió a poner a Checo Pérez por encima de Valtteri Bottas, a pesar de no sumar puntos para Cadillac.

Checo Pérez sigue imponiéndose en Cadillac, promediando la temporada de la Fórmula 1
© Getty Images / ESPECIALCheco Pérez sigue imponiéndose en Cadillac, promediando la temporada de la Fórmula 1

Luego del Gran Premio de Barcelona hay cosas para hablar de Cadillac como equipo. Requiere cada vez más del liderazgo de Checo Pérez: su experiencia es invaluable para lo que le está dando a la escudería en este momento de la temporada de la Fórmula 1. Es un equipo que todavía tiene muchos problemas de confiabilidad, aunque él sí termine las carreras y Valtteri Bottas no.

Está cada vez más cerca del pelotón del medio si uno analiza la Q1. Tener hoy a Checo Pérez en un Cadillac, clasificando a una décima de Alex Albon, marca una evolución constante. En la F1 no se hace magia de un día para el otro. Cuando arrancó la pretemporada Cadillac estaba a 5 segundos de la punta y hoy está a dos y medio. La evolución es clara, notable, se puede medir y se puede ver.

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Cadillac ya identificó sus problemas y cada carrera que completa Checo Pérez es información para seguir evolucionando. Para la próxima carrera que se viene en Austria van a tener mejores para seguir creciendo en el nivel del auto. Lo suyo, con respecto a Valtteri Bottas, es impresionante. Llegaron los dos en un lugar parecido y hoy el líder de ese equipo es el mexicano.

+ Mira la columna completa de Andrés Agulla:

En síntesis

  • Cadillac redujo el tiempo de desventaja de 5 a 2.5 segundos desde la pretemporada.
  • Checo Pérez clasificó en la Q1 a una décima del piloto Alex Albon.
  • Gran Premio de Austria será la siguiente carrera donde Cadillac implementará mejoras.
Andrés Agulla
Andrés Agulla
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