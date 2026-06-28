Checo Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Austria en la cuarta vuelta. Mal fin de semana para el mexicano.

El fin de semana de Checo Pérez estuvo lejos de lo esperado. El Gran Premio de Austria ha sido uno de los peores por desgracia para el mexicano de principio a fin y en la carrera el tapatío duró muy poco.

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Esto se debe a que Checo Pérez tuvo que abandonar la carrera de la Fórmula 1 en el cuarto giro del Gran Premio de Austria debido al sobrecalentamiento. El monoplaza de Cadillac comenzó a largar humo y el mexicano tuvo que frenar.

En Austria hizo mucho calor durante todo el fin de semana y Checo Pérez manifestó que él no tenía problemas con la temperatura por ser mexicano. Sin embargo, el auto aguantó solo un par de vueltas y rápidamente se sobrecalentó.

Checo Pérez en el Gran Premio de Austria (Getty Images)

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Cadillac tuvo problemas durante todo el fin de semana ya que Checo Pérez también se vio forzado a frenar en algún momento tanto en la Práctica 1 como en la Práctica 2.

Luego el mexicano pudo hacer la clasificación del sábado, pero terminó 19° y las esperanzas de hacer algo mejor en la carrera del domingo duraron muy poco ya que en la cuarta vuelta Checo Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Austria.