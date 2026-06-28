El fin de semana de Checo Pérez estuvo lejos de lo esperado. El Gran Premio de Austria ha sido uno de los peores por desgracia para el mexicano de principio a fin y en la carrera el tapatío duró muy poco.
Esto se debe a que Checo Pérez tuvo que abandonar la carrera de la Fórmula 1 en el cuarto giro del Gran Premio de Austria debido al sobrecalentamiento. El monoplaza de Cadillac comenzó a largar humo y el mexicano tuvo que frenar.
En Austria hizo mucho calor durante todo el fin de semana y Checo Pérez manifestó que él no tenía problemas con la temperatura por ser mexicano. Sin embargo, el auto aguantó solo un par de vueltas y rápidamente se sobrecalentó.
Checo Pérez en el Gran Premio de Austria (Getty Images)
Cadillac tuvo problemas durante todo el fin de semana ya que Checo Pérez también se vio forzado a frenar en algún momento tanto en la Práctica 1 como en la Práctica 2.
Luego el mexicano pudo hacer la clasificación del sábado, pero terminó 19° y las esperanzas de hacer algo mejor en la carrera del domingo duraron muy poco ya que en la cuarta vuelta Checo Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Austria.