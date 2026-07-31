Checo Pérez reveló los aprendizajes que le dejó Verstappen: “Me enseñó a liderar un equipo”

El piloto mexicano recordó su etapa como compañero de Max en Red Bull Racing y se deshizo en elogios con el neerlandés.

No caben dudas de que la etapa más exitosa de Checo Pérez en la Fórmula 1 fue como piloto de Red Bull Racing. Si bien las formas de su salida de la escudería no fueron las ideales, lo cierto es que allí fue donde más carreras ganó y donde obtuvo dos campeonatos mundiales de constructores.

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Estos éxitos no solo tiene como fundamento el hecho de que Red Bull contó durante varios años con el coche más rápido de la parrilla, sino también en un líder como Max Verstappen. Pérez entabló una gran relación con el neerlandés y, pese a ser mayor que él, aprendió mucho a su lado.

Así lo reveló el mexicano en el podcast ‘High Performance’. “Me enseñó de verdad cómo liderar el equipo. Max es un líder nato por la forma en que impulsa a todos los que le rodean a rendir al máximo. Sabe exactamente lo que necesita para ir rápido y en qué aspectos le falta”, aseguró Checo.

Sergio Perez y Max Verstappen junto a los trofeos que ganaron juntos en Red Bull (Getty Images)

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“Es un trabajador incansable. Así que aprender eso de Max y verlo de primera mano durante cuatro años en coches muy diferentes me ha convertido, sin duda, en un piloto más rápido“, completó el tapatío. Y añadió: “Impulsar al equipo en una dirección determinada, marcarles el rumbo… No hay muchos pilotos que puedan hacer eso”.

Ahora, Sergio Pérez es el líder del proyecto Cadillac después de un año sabático y está aplicando todo lo que incorporó de Max. “Decirles exactamente en qué fallamos y cómo podemos llegar a donde queremos es algo muy, muy singular que he aprendido”, cerró.

Checo Pérez en Red Bull Racing

90 Grandes Premios disputados de manera oficial entre las temporadas 2021 y 2024.

disputados de manera oficial entre las temporadas 2021 y 2024. 2 Campeonatos de Constructores ganados como pieza clave del equipo en 2022 y 2023.

ganados como pieza clave del equipo en 2022 y 2023. 1 Subcampeonato de Pilotos histórico logrado en la temporada 2023.

histórico logrado en la temporada 2023. 5 Victorias en carreras (Azerbaiyán 2021, Mónaco 2022, Singapur 2022, Arabia Saudita 2023 y Azerbaiyán 2023).

en carreras (Azerbaiyán 2021, Mónaco 2022, Singapur 2022, Arabia Saudita 2023 y Azerbaiyán 2023). 29 Podios totales aportados a la escudería (5 en 2021, 11 en 2022, 9 en 2023 y 4 en 2024).

totales aportados a la escudería (5 en 2021, 11 en 2022, 9 en 2023 y 4 en 2024). 3 Pole Positions conseguidas en clasificación (Arabia Saudita 2022, Arabia Saudita 2023 y Miami 2023).