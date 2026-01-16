Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Así suena el nuevo coche de Checo Pérez: el video de Cadillac en Silverstone que revolucionó las redes sociales

La escudería americana, que hará su debut en la Fórmula 1 en la temporada 2026, hizo un posteo del piloto mexicano girando en Gran Bretaña.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Checo Pérez ya probó el nuevo coche de Cadillac
© GETTY IMAGESCheco Pérez ya probó el nuevo coche de Cadillac

El rendimiento de las escuderías en la nueva temporada de la Fórmula 1 es toda una incertidumbre debido al brusco cambio de reglamento respecto al 2025. Sin embargo, si hay un equipo que genera más incertidumbre en comparación al resto, ese es Cadillac.

Publicidad

Esta escudería americana, que tendrá como dupla titular a Checo Pérez y Valtteri Bottas, hará su debut en la Máxima en 2026 y ni expertos ni aficionados tienen un punto de referencia para pronosticar en qué lugar de la parrilla estarán.

No obstante, al tratarse de un equipo nuevo, lo lógico sería que comenzara desde atrás. Ahora bien, cada posteo de Cadillac en las redes sociales provoca un sinfín de reacciones y el último video que publicaron no fue la excepción.

Tweet placeholder
Publicidad

Puntualmente, la cuenta oficial (@Cadillac_F1) posteó un video de Checo girando a bordo del nuevo coche en el mítico circuito de Silverstone y rápidamente la caja de comentarios se llenó de mensajes de apoyo para el tapatío.

En cuestión de horas, el citado video superó las 190 mil visualizaciones y alcanzó los 8 mil ‘me gusta’. La expectativa es muy grande y los aficionados mexicanos están ansiosos por ver nuevamente a Sergio Pérez en acción.

Tweet placeholder
Publicidad
Juan Pablo Montoya ataca a Checo Pérez por sus críticas a Red Bull

ver también

Juan Pablo Montoya ataca a Checo Pérez por sus críticas a Red Bull

Fecha del debut oficial de Checo Pérez con Cadillac

Si bien habrá test de pretemporada durante enero y febero, Checo Pérez hará su reaparición oficial en la Fórmula 1 con Cadillac del 6 al 8 de marzo, en el marco del Gran Premio de Australia 2026.

En síntesis

  • Cadillac debutará en la F1 en 2026 con Checo Pérez y Valtteri Bottas.
  • Un video del coche en Silverstone superó las 190 mil visualizaciones en redes.
  • El debut oficial será del 6 al 8 de marzo en el GP de Australia.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Juan Pablo Montoya ataca a Checo por sus críticas a Red Bull
FÓRMULA 1

Juan Pablo Montoya ataca a Checo por sus críticas a Red Bull

El anuncio de Cadillac de cara a los test de pretemporada en Barcelona
FÓRMULA 1

El anuncio de Cadillac de cara a los test de pretemporada en Barcelona

Checo le dio un valioso consejo a las nuevas generaciones
FÓRMULA 1

Checo le dio un valioso consejo a las nuevas generaciones

Riccardo Adami no será el ingeniero de pista de Lewis Hamilton en 2026
FÓRMULA 1

Riccardo Adami no será el ingeniero de pista de Lewis Hamilton en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo