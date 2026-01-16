El rendimiento de las escuderías en la nueva temporada de la Fórmula 1 es toda una incertidumbre debido al brusco cambio de reglamento respecto al 2025. Sin embargo, si hay un equipo que genera más incertidumbre en comparación al resto, ese es Cadillac.

Esta escudería americana, que tendrá como dupla titular a Checo Pérez y Valtteri Bottas, hará su debut en la Máxima en 2026 y ni expertos ni aficionados tienen un punto de referencia para pronosticar en qué lugar de la parrilla estarán.

No obstante, al tratarse de un equipo nuevo, lo lógico sería que comenzara desde atrás. Ahora bien, cada posteo de Cadillac en las redes sociales provoca un sinfín de reacciones y el último video que publicaron no fue la excepción.

Tweet placeholder

Puntualmente, la cuenta oficial (@Cadillac_F1) posteó un video de Checo girando a bordo del nuevo coche en el mítico circuito de Silverstone y rápidamente la caja de comentarios se llenó de mensajes de apoyo para el tapatío.

En cuestión de horas, el citado video superó las 190 mil visualizaciones y alcanzó los 8 mil ‘me gusta’. La expectativa es muy grande y los aficionados mexicanos están ansiosos por ver nuevamente a Sergio Pérez en acción.

Tweet placeholder

Fecha del debut oficial de Checo Pérez con Cadillac

Si bien habrá test de pretemporada durante enero y febero, Checo Pérez hará su reaparición oficial en la Fórmula 1 con Cadillac del 6 al 8 de marzo, en el marco del Gran Premio de Australia 2026.

