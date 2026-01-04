¿Por qué no juegan Robert Sánchez y Marc Cucurella en Manchester City vs. Chelsea por la Premier League?

Chelsea tendrá una difícil cita este domingo desde las 11:30 hs (CDMX) ante Manchester City, en el Etihad Stadium, por la Jornada 20 de la Premier League. El conjunto de Londres no atraviesa una buena racha y a ello hay que sumarle que llega a este partido con bajas sensibles.

Publicidad

Publicidad

La que más ruido hace es la de su ahora exentrenador, Enzo Maresca. El italiano fue destituido el primer día del año y los Blues todavía no contrataron a su reemplazo, motivo por el cual Calum McFarlane estará a cargo del equipo esta tarde.

Sin embargo, por si eso no fuera poco, también hay habituales futbolistas titulares que no pudieron ser parte ni siquiera de la lista de convocados para el encuentro. Entre los ausentes destacan los dos españoles Robert Sánchez y Marc Cucurella.

¿Por qué no juegan Robert Sánchez y Marc Cucurella?

Los dos jugadores con pasado en Brighton se pierden el partido entre Chelsea y Manchester City por lesión. Robert Sánchez debido a un pequeño problema muscular que lo marginó a último momento.

Publicidad

Publicidad

En el caso de Cucurella, el lateral surgido en Barcelona sigue recuperándose de su lesión en el muslo, mismo problema por el que se había perdido también el último cotejo ante Bournemouth el martes pasado.

Marc Cucurella se abraza con Robert Sánchez (GETTY IMAGES)