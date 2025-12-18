Ni 1 ni 33: Max Verstappen confirmó su número para la F1 2026

La parrilla de pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya quedó definida y el cambio más grande se dio en Red Bull Racing. La escudería de las bebidas energéticas no quedó conforme con el rendimiento de Yuki Tsunoda y decidió darle la segunda butaca a Isack Hadjar, quien se convierte en el tercer piloto en ocupar ese lugar desde la salida de Checo Pérez.

No obstante, este no es el único cambio grande en Red Bull. A lo largo de los años, los aficionados se acostumbraron a ver a Max Verstappen utilizando el número 33 o el 1 desde que ganó su primer Mundial. Sin embargo, en 2026 el neerlandés estrenará un nuevo dorsal que fue revelado en las últimas horas.

‘Mad Max’ ya había avisado luego del Gran Premio de Abu Dhabi que probablemente no iba a regresar a su número inicial y así lo confirmó en declaraciones recogidas por Viaplay: “No será el 33. Mi número favorito siempre ha sido el 3, excepto el 1. Ahora podemos cambiar. Será el 3”.

El nuevo número de Max Verstappen (@redbullracing)

¿Por qué Max Verstappen dejará de usar el número 1?

La razón por la cual Verstappen ya no utilizará el dorsal 1 tiene que ver con que ese número es el que utiliza el vigente campeón de la Fórmula 1. Al haberse consagrado campeón Lando Norris, ahora será el de McLaren quien lleve el prestigioso 1, mientras que Max tuvo que elegir otro.

En síntesis