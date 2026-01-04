Fulham y Liverpool se enfrentaron este domingo 4 de enero en el partido correspondiente a la Jornada 20 de la Premier League. El encuentro, el cual concluyó 2-2, fue atractivo y sobre todo tuvo dos emociones importantes sobre el final del juego.

Raúl Jiménez tuvo una participación en uno de los dos goles del Fulham. Específicamente en el primero, cuando el delantero de la Selección Mexicana le dio una asistencia genial a Harry Wilson para que convirtiera el tanto que abrió el partido.

Esta fue la tercera asistencia de Raúl Jiménez en la temporada (todas por Premier League). El delantero de la Selección Mexicana suma 8 participaciones con Fulham incluyendo los 5 goles que metió hasta el momento. En total, el delantero acumula 26 tantos y 6 asistencias con el conjunto inglés.

A pesar del primer gol del Fulham, Liverpool logró remontarlo y parecía que se llevaría los 3 puntos con la anotación de Cody Gakpo en el minuto 94. Sin embargo, Harrison Reed convirtió el 2-2 final en el minuto 96 para que al menos el equipo de Raúl Jiménez sume un punto.