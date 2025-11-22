¿El Gran Premio de Las Vegas va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO la carrera de la F1

Está todo listo para que se apaguen las luces del semáforo y que comience el Gran Premio de Las Vegas. Este sábado 22 de noviembre los 20 monoplazas intentarán terminaron primeros que todos para quedarse con una carrera muy esperada en el calendario. A continuación te contamos dónde sintonizar el gran evento.

Publicidad

Publicidad

¿Qué canal transmite el GP de Las Vegas 2025 en México?

Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, plataforma paga oficial del Gran Circo.

Se espera una carrera vibrante, en la que los sobrepasos tomen un rol protagónico. Se trata de un circuito callejero que propone mucha velocidad y dinamismo. Lando Norris partirá adelante de todo, mientras que Max Verstappen estará en la primera fila buscando conseguir una victoria que le ponga picante al final del campeonato.

Parrilla de salida confirmada para la carrera del GP de Las Vegas 2025

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Isack Hadjar (RB) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly(Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Alex Albon (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari)

Publicidad