Este domingo se disputará la última carrera de la temporada 2025 en Yas Marina Circuit. Los 20 pilotos darán inicio a sus vacaciones luego del Gran Premio de Abu Dhabi, a excepción de uno que se quedó sin asiento para el próximo año en la máxima categoría del automovilismo.

Se trata de Yuki Tsunoda. El japonés tuvo la oportunidad que había estado esperando durante toda su carrera después del GP de China: ser compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing. Sin embargo, no logró estar la altura y el equipo de las bebidas energéticas decidió colocar a Isack Hadjar en ese lugar a partir de 2026.

Sin embargo, esto no acaba aquí, ya que la lógica indicaba que se podía hacer un enroque para que Tsunoda regrese a Racing Bulls. No obstante, la decisión final fue poner en la escudería satélite a Arvid Lindblad, de 18 años. De esta manera, Yuki se quedó sin butaca en la Fórmula 1.

Se le termina el crédito a Yuki Tsunoda en Red Bull (GETTY IMAGES)

Jack Doohan no llegó a terminar el año

Si hacemos la comparación de los pilotos que participaron en la temporada 2025 y no estarán en 2026 también hay que nombrar a Jack Doohan, quien comenzó el año como piloto de Alpine y terminó siendo reemplazado por Franco Colapinto. El argentino estaba en duda para el siguiente curso, pero se confirmó su renovación en el Gran Premio de Brasil.

Alineaciones confirmadas para la F1 2026

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – Isack Hadjar

: Max Verstappen – Isack Hadjar Mercedes : George Russell – Kimi Antonelli

: George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin : Fernando Alonso – Lance Stroll

: Fernando Alonso – Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly – Franco Colapinto

: Pierre Gasly – Franco Colapinto Racing Bulls : Liam Lawson – Arvid Lindblad

: Liam Lawson – Arvid Lindblad Haas : Oliver Bearman – Esteban Ocon

: Oliver Bearman – Esteban Ocon Williams : Alexander Albon – Carlos Sainz

: Alexander Albon – Carlos Sainz Cadillac : Checo Pérez – Valtteri Bottas

: Checo Pérez – Valtteri Bottas Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

