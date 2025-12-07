La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y la categoría tiene un nuevo campeón: Lando Norris finalizó 3° y consiguió el primer título de su carrera. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, pero no le alcanzó para recortar la diferencia de puntos con el británico. Oscar Piastri terminó 2°.

Por otro lado, muchos recordaron a Checo Pérez por un momento específico de la carrera que hizo rememorar la histórica defensa del mexicano ante Lewis Hamilton en la temporada 2021, cuando Max Verstappen fue campeón por primera vez.

El recuerdo con Checo Pérez fue porque, después de algunos cambios de neumáticos en boxes, Yuki Tsunoda quedó 3° y tenía por detrás a Lando Norris. Red Bull necesitaba que el japonés lo ralentizara al británico para que Charles Leclerc, el 5° en ese momento, pudiera acercarse al piloto de McLaren con la intención de generarle presión.

Sin embargo, Lando Norris superó a Yuki Tsunoda en su primer intento e incluso el nipón fue penalizado con 5 segundos por moverse más de dos veces en la recta. Por esta razón, todos los que querían que saliera campeón Max Verstappen, o que Lando Norris no se consagre en la Fórmula 1, recordaron a Checo Pérez y su defensa contra Lewis Hamilton.

“Se extraña a Checo en esta carrera para que lo haga salir campeón a Max!“, escribió Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas en la historia de Argentina, en su cuenta de X. “Ni comparación con Checo Pérez“, sentenciaron en la transmisión de Fox Sports Argentina luego de la pobre defensa de Yuki Tsunoda.

La realidad marcó que, pese al irregular 2024 de Checo Pérez, Red Bull no estuvo ni cerca de reemplazarlo en 2025 primero con Liam Lawson y luego con Yuki Tsunoda. Es por eso que, de cara a la próxima temporada, será Isack Hadjar quien tendrá la oportunidad de ser el compañero de Max Verstappen.

Con el fin de la temporada 2025, ya puede decirse que Checo Pérez dirá presente en la próxima carrera de la Fórmula 1 con Cadillac. Será un comienzo impredecible para todos los equipos debido al cambio de reglamento y de los autos y esto genera una gran expectativa.

