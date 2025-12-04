Franco Colapinto exige sanción para Helmut Marko y apunta contra la FIA

Las declaraciones de Franco Colapinto para la prensa en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi no pasaron desapercibidas. El piloto argentino de Alpine platicó con la prensa en su llegada al Yas Marina Circuit y apuntó sin pelos en la lengua contra Helmut Marko y la FIA por el reciente episodio que vivió Kimi Antonelli.

Publicidad

Publicidad

Sin nombrarlo, Colapinto responsabilizó a Marko -asesor de Red Bull- por el difícil momento que vivió Antonelli en los últimos días. “Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi Antonelli, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio, porque siempre hay alguien que lo genera, y ahí es donde debemos trabajar”, comenzó diciendo Franco.

No conforme con ello, aprovechó la situación para apuntar contra la FIA y le exigió la misma rigurosidad que padecen los pilotos: “A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. No es muy justo”.

Franco Colapinto, piloto de Alpine (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Helmut Marko sobre Kimi Antonelli?

Luego del error de Kimi Antonelli que le permitió a Lando Norris superarlo en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, Helmut Marko criticó públicamente al rookie italiano al afirmar: “Hubo dos veces en las que hizo señas a Lando Norris para que lo pasara, fue tan obvio. Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor. En Austria le chocó a Verstappen por detrás“.

Al tratarse de una voz autorizada, los aficionados de Red Bulll tomaron como verídica la versión de Marko y llevaron a cabo una campaña de odio contra Kimi Antonelli en redes sociales, una situación por la cual la propia escudería tuvo que salir a pedir disculpas más adelante por medio de un comunicado.

ver también Cronograma el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1: Hora, fecha y todo lo que tienes que saber

En síntesis

Franco Colapinto responsabilizó a Helmut Marko por el odio generado hacia Kimi Antonelli .

responsabilizó a por el odio generado hacia . El argentino reclamó a la FIA la misma rigurosidad que aplican con las malas palabras .

la misma rigurosidad que aplican con las . Red Bull pidió disculpas mediante un comunicado tras las acusaciones sobre Lando Norris.

Publicidad