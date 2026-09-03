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Kimi Antonelli larga desde el fondo en el GP de Italia 2026 por este motivo

El líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 deberá afrontar una penalización en Monza y luchará por la victoria desde atrás.

Kimi Antonelli saldrá desde el pit lane en Monza
© Getty ImagesKimi Antonelli saldrá desde el pit lane en Monza

El Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1 será emocionante para la lucha por el Mundial de Pilotos. Kimi Antonelli se ha mostrado implacable hasta el momento, pero en Monza tendrá que luchar desde el fondo debido a una penalización.

“Kimi Antonelli recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de Italia como resultado de un cambio de motor planificado. El líder del Campeonato de Pilotos comenzará desde el fondo de la parrilla el domingo”, informó este jueves la cuenta oficial de la F1.

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Esto no fue casualidad. Mercedes consideró que Monza era el circuito perfecto para asumir esta sanción, ya que se trata de un trazado en el que resulta sencillo adelantar y recuperar posiciones rápidamente con un buen ritmo. Por eso, podemos dar por hecho que Kimi sumará puntos el domingo a pesar de largar desde el fondo.

Sin embargo, es una gran oportunidad para sus perseguidores más cercanos. Tanto George Russell como Lewis Hamilton (ambos igualados en 183 unidades) intentarán recortar puntos con el líder, pero no se puede pasar por alto que Lando Norris ganó las últimas dos carreras y promete dar pelea en suelo italiano.

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 242 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 183 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 183 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 159 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 112 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 104 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos
  9. Liam Lawson (Red Bull) – 49 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 44 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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En síntesis

  • Kimi Antonelli: largará último en el Gran Premio de Italia por cambio de motor.
  • 242 puntos: acumula el líder actual del Mundial de Pilotos 2026 de Fórmula 1.
  • 183 puntos: suman Lewis Hamilton y George Russell, los escoltas del Campeonato de Pilotos.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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