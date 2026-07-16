El mensaje de Franco Colapinto para Lionel Messi tras el pase de Argentina a la final del Mundial

El piloto de Alpine no dejó pasar la oportunidad para agradecerle a Messi luego del triunfo albiceleste sobre Inglaterra en semifinales.

El Mundial de la FIFA es un evento que acapara la atención de todos los amantes del deporte y la Fórmula 1 no está exenta de ello. Los pilotos se han pronunciado en más de una oportunidad durante la cita mundialista y un claro ejemplo de ello fue la llegada de Checo Pérez a Silverstone vistiendo la playera de la Selección Mexicana.

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Franco Colapinto es otro de los pilotos futboleros de la Máxima y no dejó pasar la oportunidad para enviarle un afectuoso mensaje a Lionel Messi luego de la clasificación de Argentina a la final tras vencer por 2-1 a Inglaterra de manera agónica.

Puntualmente, el de Alpine comentó la última publicación de Messi en Instagram con el mensaje: “Gracias gracias gracias d10s”. Cabe recordar que Colapinto ya había manifestado su idolatría por Lionel anteriormente e incluso compartieron un momento juntos en el GP de Miami 2026.

El comentario de Franco Colapinto en la publicación de Messi (Foto: captura de pantalla)

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Messi, otra vez determinante para Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi es, junto con Kylian Mbappé, el máximo goleador de la presente edición de la Copa del Mundo. Aunque no pudo marcar contra Inglaterra, el ’10’ argentino fue sumamente importante en la victoria argentina con sus dos asistencias para los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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