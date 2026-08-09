¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1 HOY domingo 9 de agosto?

La Máxima no tuvo actividad este fin de semana y los coches seguirán sin salir a la pista hasta fines de agosto.

Pasan los días y la Fórmula 1 todavía no regresa. La última carrera de la presente temporada que se celebró tuvo lugar el pasado 26 de julio en el marco del Gran Premio de Hungría 2026 (victoria de Lando Norris), pero desde entonces el calendario quedó paralizado. Sin embargo, esto tiene una explicación.

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¿Por qué no hay F1 HOY domingo 9 de agosto?

La razón por la que este domingo 9 de agosto no hubo carrera de la Fórmula 1 es que el Gran Circo se encuentra en su receso veraniego. Los pilotos se encuentran actualmente de vacaciones y recargando energías para la segunda mitad de la temporada.

No obstante, los equipos no descansan y siguen trabajando en mejoras para la próxima carrera que será el domingo 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos 2026, cita que se disputa en el Circuito de Zandvoort.

Así está la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos George Russell (Mercedes) – 160 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos Lando Norris (McLaren) – 128 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos