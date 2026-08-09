Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1 HOY domingo 9 de agosto?

La Máxima no tuvo actividad este fin de semana y los coches seguirán sin salir a la pista hasta fines de agosto.

La útlima carrera de la F1 fue el 26 de julio
© Getty ImagesLa útlima carrera de la F1 fue el 26 de julio

Pasan los días y la Fórmula 1 todavía no regresa. La última carrera de la presente temporada que se celebró tuvo lugar el pasado 26 de julio en el marco del Gran Premio de Hungría 2026 (victoria de Lando Norris), pero desde entonces el calendario quedó paralizado. Sin embargo, esto tiene una explicación.

¿Por qué no hay F1 HOY domingo 9 de agosto?

La razón por la que este domingo 9 de agosto no hubo carrera de la Fórmula 1 es que el Gran Circo se encuentra en su receso veraniego. Los pilotos se encuentran actualmente de vacaciones y recargando energías para la segunda mitad de la temporada.

+ Seguinos en

No obstante, los equipos no descansan y siguen trabajando en mejoras para la próxima carrera que será el domingo 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos 2026, cita que se disputa en el Circuito de Zandvoort.

Así está la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 160 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 128 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Ver también

Con Colapinto: El Top 10 de los Power Rankings de la F1 en la primera mitad de temporada

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones