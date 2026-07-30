El piloto argentino de Alpine mostró un buen rendimiento en las primeras 11 carreras del año y la Máxima lo reconoció.

La Fórmula 1 se tomó un descanso luego de la carrera del Gran Premio de Hungría 2026 e ingresó en su receso veraniego. Los pilotos ya están de vacaciones recargando energías para la recta final del año, mientras que las escuderías continúan trabajando en la puesta a punto y nuevas actualizaciones.

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Mientras tanto, la F1 publicó cómo quedó el Top 10 de los Power Rankings luego de las primeras 11 carreras de la temporada y Franco Colapinto aparece allí. El piloto argentino dejó atrás un 2025 lleno de dificultades con un Alpine A525 que no daba garantías y consiguió sumar puntos en reiteradas ocasiones en el presente curso.

Esto llevó al argentino a ser destacado en los Power Rankings y, aunque no estuvo entre los mejores en el GP de Hungría, su gran rendimiento a lo largo del año le permitió quedar entre los mejores de la primera mitad de la temporada con un promedio de 7.0, mismo puntaje que obtuvo Isack Hadjar.

Top 10 de los Power Rankings de la F1

Kimi Antonelli (Mercedes): 8.9

8.9 Max Verstappen (Red Bull): 8.0

8.0 Lewis Hamilton (Ferrari): 8.0

8.0 Pierre Gasly (Alpine): 7.6

7.6 Liam Lawson (Racing Bulls): 7.6

7.6 George Russell (Mercedes): 7.6

7.6 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 7.5

7.5 Lando Norris (McLaren): 7.5

7.5 Charles Leclerc (Ferrari): 7.4

7.4 Isack Hadjar (Red Bull): 7.0

7.0 Franco Colapinto (Alpine): 7.0

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Tabla de los Power Rankings de la F1 2026 (Foto: web oficial Fórmula 1)

¿Qué son los Power Rankings de la F1?

Un panel de cinco jueces evalúa a cada piloto después de cada Gran Premio y los califica sobre 10 según su desempeño durante el fin de semana. Las puntuaciones de los expertos se promedian para producir una puntuación de carrera y estas se suman a lo largo de la temporada en una tabla de clasificación general.

En síntesis

Power Rankings F1: se publicaron tras disputarse las primeras 11 carreras de 2026.

se publicaron tras disputarse las primeras 11 carreras de 2026. Franco Colapinto: ingresó al Top 10 del ranking con un promedio de 7.0.

ingresó al Top 10 del ranking con un promedio de 7.0. Kimi Antonelli: lidera la actual tabla de posiciones con un promedio de 8.9.