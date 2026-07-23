La polémica decisión de la FIA con Franco Colapinto tras el Mundial 2026

El piloto de Alpine mostró su apoyo para Argentina en todos los Grandes Premios durante la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 atravesó de lleno la Fórmula 1. Pilotos como Checo Pérez o Carlos Sainz llegaron a Grandes Premios utilizando las playeras de sus respectivos países, pero si hubo uno que llevó el fanatismo más allá fue Franco Colapinto.

Publicidad

El de Alpine no solo lució la camiseta de la Selección Argentina, sino que además cantó más de un cántico, desplegó una bandera de Messi y Maradona y hasta llegó a declarar que no le importaba la carrera del Gran Premio de Bélgica.

Ahora bien, luego de la final obtenido por España sobre la Albiceleste, la FIA tomó una polémica decisión con Franco Colapinto en la previa del inicio del Gran Premio de Hungría, que se disputará el viernes 24 al domingo 26 de julio.

¿Qué hizo la FIA con Franco Colapinto?

Sabiendo de su fanatismo por el seleccionado argentino y el resultado de la final del Mundial 2026, la FIA eligió a Franco Colapinto junto a Fernando Alonso y Carlos Sainz -ambos españoles- para la rueda de prensa del Gran Premio de Hungría.

Publicidad

Fernando Alonso, Franco Colapinto y Carlos Sainz en rueda de prensa (Getty Images)

El único antecedente de Franco Colapinto en el GP de Hungría

El piloto argentino de Alpine disputó un solo Gran Premio de Hungría en la Fórmula 1. Fue el año pasado y finalizó en el puesto 18°, solo por encima de Pierre Gasly y Oliver Bearman (DNF). En 2024 no llegó a correr en Hungaroring debido a que debutó recién en el GP de Italia con Williams.

En síntesis

Franco Colapinto dará la rueda de prensa con Alonso y Sainz en Hungría.

dará la rueda de prensa con Alonso y Sainz en Hungría. Mundial 2026: España venció a la Selección Argentina previo al GP de Hungría.

España venció a la Selección Argentina previo al GP de Hungría. Puesto 18°: Fue el resultado de Franco Colapinto en su único GP de Hungría.