Con accidente de Colapinto: Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Hungría 2026 de la F1

Lewis Hamilton lideró la segunda sesión del día en Hungaroring y el piloto argentino de Alpine abandonó la pista antes de tiempo.

Se bajó el telón del primer día del Gran Premio de Hungría 2026. Los pilotos salieron a la pista por última vez este viernes al autódromo de Hungaroring y la segunda sesión de Prácticas Libres también fue accidentada.

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El piloto argentino Franco Colapinto -quien le había cedido su asiento a Paul Aron en la FP1- se estrelló contra los muros de contención a la mitad de la sesión y provocó una bandera roja. Por su parte, Ferrari lideró la sesion con Lewis Hamilton a la cabeza.

Resultado de la Práctica Libre 2

Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Kimi Antonelli (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin)

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Así sigue el GP de Hungría 2026