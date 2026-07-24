Con accidente de Colapinto: Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Hungría 2026 de la F1

Se bajó el telón del primer día del Gran Premio de Hungría 2026. Los pilotos salieron a la pista por última vez este viernes al autódromo de Hungaroring y la segunda sesión de Prácticas Libres también fue accidentada.
El piloto argentino Franco Colapinto -quien le había cedido su asiento a Paul Aron en la FP1- se estrelló contra los muros de contención a la mitad de la sesión y provocó una bandera roja. Por su parte, Ferrari lideró la sesion con Lewis Hamilton a la cabeza.
Here's what happened to Franco 👇#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/MKuked8EBg— Formula 1 (@F1) July 24, 2026
Resultado de la Práctica Libre 2
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Así sigue el GP de Hungría 2026
|País
|Práctica 3 (Sábado 25/7)
|Clasificación (Sábado 25/7)
|Carrera (Domingo 26/7)
|México y Centroamérica
|04:30
|08:00
|07:00
|Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
|05:30
|09:00
|08:00
|Venezuela, Rep. Dom., Bolivia, Puerto Rico, Chile
|06:30
|10:00
|09:00
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|07:30
|11:00
|10:00