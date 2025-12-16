Después de un 2025 complicado, en el que no lograron cumplir con ninguno de los objetivos planteados al inicio del año y con dos entrenadores diferentes, Rayados de Monterrey ya comienza a mirar con ilusión el 2026. La directiva y el cuerpo técnico quieren armar un equipo más competitivo que permita pelear en todos los frentes, desde la Liga MX hasta torneos internacionales.

Los regios buscarán reforzarse con jugadores de nivel, apostando por figuras que puedan aportar un plus a la plantilla que actualmente dirige el español Domenec Torrent. La idea es no repetir los errores del año pasado y construir un plantel equilibrado entre juventud y experiencia.

En cuanto a los extremos, Rayados tiene varias opciones interesantes sobre la mesa. Entre los nombres que circulan están Luca Orellano de Cincinnati FC, Luis Araujo del Flamengo y José Luis Rodríguez de Juárez FC.

Pero el mercado de pases no solo contempla refuerzos por las bandas, sino también un delantero que pueda marcar la diferencia. En las últimas horas, comenzó a mencionarse en los medios argentinos una de las grandes figuras de Boca Juniors, despertando interés inmediato en la afición regiomontana.

Miguel Merentiel el elegido

Según informó el periodista Axel Solís, Miguel Merentiel está en la órbita de Rayados para el Clausura 2026. El delantero uruguayo ha mostrado su intención de buscar nuevos horizontes, lo que abre la puerta a una posible negociación con los regios de cara al próximo torneo.

Sin embargo, la operación no será sencilla desde lo económico. La cláusula de salida de Merentiel es de 18 millones de euros, y Boca Juniors no estaría dispuesto a negociar por debajo de los 10 millones de dólares.

