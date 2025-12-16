Es tendencia:
logotipo del encabezado
RAYADOS

La figura de Boca Juniors que está en carpeta de Rayados para el Clausura 2026

El club regio estaría interesado en contratar a un atacante que brilla en el futbol argentino y que podría ser una gran opción para Torrent de cara al Clausura 2026.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
El futbolista de Boca Juniors que interesa en Rayados.
© Getty ImagesEl futbolista de Boca Juniors que interesa en Rayados.

Después de un 2025 complicado, en el que no lograron cumplir con ninguno de los objetivos planteados al inicio del año y con dos entrenadores diferentes, Rayados de Monterrey ya comienza a mirar con ilusión el 2026. La directiva y el cuerpo técnico quieren armar un equipo más competitivo que permita pelear en todos los frentes, desde la Liga MX hasta torneos internacionales.

Publicidad

Los regios buscarán reforzarse con jugadores de nivel, apostando por figuras que puedan aportar un plus a la plantilla que actualmente dirige el español Domenec Torrent. La idea es no repetir los errores del año pasado y construir un plantel equilibrado entre juventud y experiencia.

En cuanto a los extremos, Rayados tiene varias opciones interesantes sobre la mesa. Entre los nombres que circulan están Luca Orellano de Cincinnati FC, Luis Araujo del Flamengo y José Luis Rodríguez de Juárez FC.

Publicidad

Pero el mercado de pases no solo contempla refuerzos por las bandas, sino también un delantero que pueda marcar la diferencia. En las últimas horas, comenzó a mencionarse en los medios argentinos una de las grandes figuras de Boca Juniors, despertando interés inmediato en la afición regiomontana.

Miguel Merentiel el elegido

Según informó el periodista Axel Solís, Miguel Merentiel está en la órbita de Rayados para el Clausura 2026. El delantero uruguayo ha mostrado su intención de buscar nuevos horizontes, lo que abre la puerta a una posible negociación con los regios de cara al próximo torneo.

Mercado de fichajes 2026: Rayados ofertó por Luca Orellano, futbolista de FC Cincinnati

ver también

Mercado de fichajes 2026: Rayados ofertó por Luca Orellano, futbolista de FC Cincinnati

Tweet placeholder
Publicidad

Sin embargo, la operación no será sencilla desde lo económico. La cláusula de salida de Merentiel es de 18 millones de euros, y Boca Juniors no estaría dispuesto a negociar por debajo de los 10 millones de dólares.

En síntesis

  • Rayados de Monterrey planea reforzar su equipo para el 2026 buscando competir en Liga MX y torneos internacionales.
  • Los nombres de Luca Orellano, Luis Araujo y José Luis Rodríguez son opciones para la posición de extremo.
  • El delantero uruguayo Miguel Merentiel de Boca Juniors está en la órbita de Rayados para el Clausura 2026.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Faitelson destapó la amenaza que recibió por parte de Antonio Mohamed
Toluca FC

Faitelson destapó la amenaza que recibió por parte de Antonio Mohamed

Las alternativas que maneja Rayados en el mercado para el ataque
Rayados de Monterrey

Las alternativas que maneja Rayados en el mercado para el ataque

En Toluca revelaron el nuevo objetivo de Antonio Mohamed
Toluca FC

En Toluca revelaron el nuevo objetivo de Antonio Mohamed

El fichaje que Toluca le quitaría al Club América para el Clausura 2024
Liga MX

El fichaje que Toluca le quitaría al Club América para el Clausura 2024

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo