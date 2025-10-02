La nueva implementación de la FIA para combatir las altas temperaturas de Singapur

El Gran Premio de Singapur no solo es famoso por haber sido la casa de la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1, sino que también es conocida por ser una de las citas más exigentes del calendario debido a sus altas temperaturas. De hecho, el hecho de que se corra de noche tiene que ver con ello, pero no es suficiente.

Por eso, para la edición 2025 de este Gran Premio -que se corre en el Circuito Urbano Marina Bay- la FIA tomó cartas en el asunto. Puntualmente, la Federación Internacional del Automóvil implementó un nuevo chaleco refrigerante con tubos internos para mantener fresca la temperatura corporal durante la carrera.

Nuevo chaleco refrigerante de la F1 (Foto: Motorsports)

Esto se debe a que el GP de Singapur fue declarado como “carrera de riesgo”, aunque es importante mencionar que los pilotos no están obligados a utilizarlo. Para tomar dimensión, parte de la preparación de los corredores para esta cita incluye sesiones en el sauna.

¿Qué opinan los pilotos del nuevo chaleco refrigerante?

En la previa del inicio de las Prácticas Libres, varios pilotos fueron consultados por el chaleco refrigerante. Uno de los que dio su opinión fue Fernando Alonso, quien sostuvo: “Creo que el sistema funciona. El chaleco en sí, el material es un poco más grueso, por lo que es menos cómodo. Es una compensación, es menos cómodo cuando lo usas, pero es un poco más fresco”.

George Russell, por su parte, también hizo hincapié en la incomodidad: “No puedo hablar por los otros pilotos, pero creo que tiene que ver con los tubos de la espalda. Cuando entras en curvas sientes los tubos en el lateral de las costillas. Fue un problema para mí al principio, pero he hecho cambios para mejorarlo”.

Por otro lado, Charles Leclerc se mostró indeciso sobre la posibilidad de utilizarlo: “Lo único que cambia con lo que anunció la FIA es la opción de usar el chaleco. Es algo que tendremos en cuenta. Pero no espero que este año sea diferente. El año pasado ya hizo mucho calor pero se podía, es algo que tendré en mente”.

