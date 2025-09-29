Max Verstappen está listo para darle pelea a McLaren. Cuando parecía que la lucha por el campeonato iba a ser entre Oscar Piastri y Lando Norris, el neerlandés sorprendió con dos victorias consecutivas en Italia y Azerbaiyán que lo acercan a los pilotos papaya para que ahora la batalla sea de a tres. Ante esta situación, Andrea Stella advirtió a su figura australiana.

En declaraciones recogidas por RacingNews365, el jefe del equipo McLaren lanzó un contundente mensaje: “No hay margen de error. Cuando corres en lo más alto de la Fórmula 1, la competencia es tan reñida que simplemente no puedes permitirte errores en ningún caso“. Cabe recordar que Piastri viene de una largada en falso y un choque en la primera vuelta en la carrera de Baku, por lo que las palabras de Stella estarían apuntadas al líder del Mundial.

Oscar Piastri se accidentó en Baku (GETTY IMAGES)

Más adelante, Andrea sí nombró puntualmente los inconvenientes que tuvo el australiano en el último Gran Premio: “Tuvimos algunos problemas de confiabilidad que le costaron a Oscar (Piastri) algo de tiempo durante las prácticas. Por lo tanto, hay mucho que aprender”.

McLaren tiene en claro que su principal amenaza se llama Max Verstappen

Aunque Max Verstappen todavía está lejos de los pilotos de McLaren, sus dos triunfos consecutivos significan un llamado de atención en el equipo papaya. “No tenemos que olvidar que Red Bull ganó dos carreras al comienzo de la temporada y, en todo caso, retrocedieron en términos de rendimiento. Ahora parece que han encontrado el camino de regreso“, aseguró Andrea Stella sobre el panorama actual de la escudería austriaca.

El campeonato de Constructores no peligra para McLaren, pero la cosa cambia si hablamos del Mundial de Pilotos para el jefe de equipo italiano: “Teniendo en cuenta el campeonato de pilotos, sin duda, el margen de error se reduce aún más”. ¿Cuál es la diferencia de Max con Piastri y Norris a falta de siete carreras? 69 y 44 puntos, respectivamente.

