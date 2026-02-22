Lewis Hamilton tuvo una prometedora pretemporada con Ferrari en Bahréin y los tifosi de Ferrari se ilusionan con ver buenos resultados luego de un 2025 decepcionante. Sin embargo, el heptacampeón encara el nuevo curso con otro ingeniero de pista.

Uno de los motivos que explican el fracaso de Hamilton en su primer año con Ferrari es su mala comunicación con su ingeniero Riccardo Adami. Ante esta situación, la Scudería tomó la decisión de deshacer ese vínculo para la temporada 2026.

¿Quién es el nuevo ingeniero de pista de Lewis Hamilton?

El ingeniero de pista de Lewis en los test de pretemporada fue Carlo Santi y Ferrari confirmó que el italiano también acompañará a Hamilton en las primeras carreras de la temporada. Santi había dejado este rol luego de su última etapa con Kimi Räikkönen en 2018, pero ahora lo retomó y no sería de extrañar que siga junto al británico si las cosas empiezan bien.

Adami, en cambio, tendrá la responsabilidad de dirigir el programa de jóvenes pilotos de Ferrari tras más de una década y media como ingeniero de pista. Esta nueva responsabilidad interna termina de ratificar que no estará junto a Hamilton en 2026.

Lewis Hamilton va por su primer podio con Ferrari

Los únicos buenos recuerdos de Lewis Hamilton desde que llegó a Ferrari son su victoria en la Sprint del Gran Premio de China y su tercer puesto en la Sprint de Miami. Sin embargo, en carrera principal no pudo subirse ni una vez al podio, algo que buscará revertir a partir del Gran Premio de Australia de marzo.

En síntesis

