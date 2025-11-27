La historia de Sergio Pérez en Red Bull Racing ya es pasado, pero sigue apareciendo información relevante de lo que fueron sus últimos días como piloto de la escudería austriaca antes de entrar en un año sabático sin pilotar para ningún equipo de la Fórmula 1.

Checo fue el sacrificado por Red Bull tras una mala segunda mitad de temporada 2024 a nivel general, pero su salida no cambió las cosas en el segundo asiento. De esta manera, a meses de su partida, los altos mandos del equipo de las bebidas energéticas se dieron cuenta que había sido un error desprenderse del tapatío, no solo por los resultados, sino tambiéon por la millonaria indemnización que tuvieron que pagarle.

Ahora bien, en los últimos días se conoció cuáles fueron las últimas palabras de Checo Pérez para Christian Horner. Si bien el oriundo de Guadalajara se mostró agradecido por la oportunidad, también anticipó lo que terminó sucediendo con los futuros compañeros de Max Verstappen en Red Bull.

¿Qué le dijo Checo Pérez a Christian Horner?

Checo Pérez brindó una conferencia de prensa en el marco de la EXMA México y reveló sobre aquella última conversación: “Cuando estaba con Christian ya despidiéndome le dije: ‘Muchas gracias por todo y lo siento mucho por quién vaya a llegar aquí‘”.

Christian Horner platica con Checo Pérez (GETTY IMAGES)

Más adelante, Sergio completó: “Todos los pilotos que hayan llegado y los que lleguen, van a seguir teniendo los mismos problemas porque es un auto muy complejo de manejar, en el cual te tienes que estar adaptando de forma constante al estilo de Verstappen“. No obstante, lejos de criticar a Max, aseguró: “Creo que se va a convertir en el mejor piloto de la historia”.

ver también Helmut Marko, asesor de Red Bull, volvió a criticar a Checo Pérez: “Si quieres ser campeón de la F1…”

Liam Lawson y Yuki Tsunoda lo sufrieron

Las palabras de Checo Pérez para Christian Horner terminaron siendo una premonición de lo que le pasaría a los otros pilotos que tomaron su sitio. En primer lugar, Liam Lawson duró apenas dos carreras como compañero de Verstappen; mientras que luego Yuki Tsunoda tampoco pudo adaptarse y todo apunta a que habrá otro corredor en la segunda butaca del equipo en 2026.

