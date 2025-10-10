El nuevo jefe de equipo que quiere Ferrari para reemplazar a Fred Vasseur

Ferrari atraviesa una crisis que explotó luego del Gran Premio de Singapur 2025. Las críticas de Charles Leclerc y la fuerte discusión de Fred Vasseur con uno de los ingenieros más importantes (cuyo nombre no fue revelado) marcaron un punto de inflexión que podría hacer rodar cabezas en el histórico equipo de Maranello.

La temporada 2024 la finalizaron a un pelo de quedarse con el Campeonato de Constructores. Esto, sumado al fichaje de Lewis Hamilton hacian pensar que el 2025 sería exitoso. Sin embargo, al británico le costó la adaptación más de la cuenta y el rendimiento del coche parece haber empeorado. Por eso, John Elkann -presidente de Ferrari- planea hacer cambios en la estructura.

Según informó ‘F1 Insider’, Ferrari quiere deshacerse de Fred Vasseur y el elegido para tomar su lugar es nada más y nada menos que Christian Horner, histórico jefe de equipo de Red Bull Racing que fue despedido esta misma temporada de la escudería de las bebidas energéticas. Esta sería una apuesta del propio presidente, John Elkann.

Horner tenía contrato en Red Bull hasta 2030 inclusive, pero desde la escudería tomaron la decisión de tomar otro rumbo y le pagaron una indemnización millonaria. Ahora, la escudería austriaca está al mando de Laurent Mekies, quien ascendió desde el equipo satélite, Racing Bulls.

Los logros de Christian Horner en Red Bull

El británico se convirtió en Team Principal de Red Bull en 2005, siendo el más joven en el puesto en ese entonces. Al mando de dicho equipo consiguió 8 Campeonatos de Pilotos (cuatro de Sebastian Vettel y cuatro de Max Verstappen), además de otros 6 de Constructores. Estos logros lo colocan como uno de los jefes de equipo más exitosos de la historia y en Ferrari ven con buenos ojos su arribo.

