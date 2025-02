Max Verstappen consiguió su cuarto Mundial de la Fórmula 1 de manera consecutiva en 2024. Sin embargo, a diferencia de los dos años anteriores, esta vez su título pareció correr peligro debido al sorpresivo bajón de rendimiento que tuvo Red Bull Racing a partir del Gran Premio de Miami. Sin embargo, una brillante actuación en Interlagos terminó de inclinar la balanza a su favor.

Aquel día, Verstappen se enfrentaba a un panorama realmente desalentador: largó 17° por culpa de una sanción y una bandera roja en la Q2 de la Clasificación tras un accidente de Lance Stroll. Por si fuera poco, su escolta en la tabla –Lando Norris– consiguió la Pole y ya venía de brillar en la carrera Sprint del día sábado.

Sin embargo, a pesar de las desventajas, el domingo Max se benefició de una bandera roja y terminó ganando la carrera con un pilotaje de ensueño bajo la lluvia, mientras que Lando cruzó la meta sexto y se despidió de la chance de quitarle el campeonato a Verstappen. Ahora bien, en las últimas horas GianPiero Lambiase, ingeniero de pista del neerlandés, reveló otro inédito detalle que llevó al tetracampeón de la F1 al triunfo.

Max Verstappen selló su cuarto título en San Pablo (GETTY IMAGES)

La clave de la victoria de Verstappen en el GP de Brasil según GianPiero Lambiase

El ingeniero de pista de Max habló en los Autosport Awards y dijo sobre aquel 3 de noviembre: “Hubo un momento crucial en la carrera, cuando finalmente se mantuvo en pista con los intermedios mientras los dos líderes iban a boxes a por un juego de neumáticos frescos. Una vez que se puso detrás de Esteban (Ocon) en la reanudación, creo que me di cuenta de que la victoria de carrera estaba en juego, y ese fue realmente un momento crucial en la lucha por el campeonato del mundo”.

Más adelante, completó: “Con las condiciones de la pista no parecía que los intermedios se estuvieran desgastando necesariamente, no los estábamos sobrecalentando. Teníamos pruebas de que los neumáticos aún estaban en buenas condiciones. Se trataba de asegurarnos de que podíamos seguir adelante y no aventurarnos fuera de la pista”.

Por último, Lambiase finalizó: “La decisión de hacer un nuevo juego de neumáticos intermedios fue bastante simple. Nos sorprendió un poco cuando los dos líderes cedieron su posición en pista para hacer eso. Así que no ha sido una carrera tranquila para nosotros, pero hemos seguido nuestros procesos y al final hemos salido victoriosos“.

