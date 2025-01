El portal Daily Mail causó un gran revuelo este jueves al vincular a Max Verstappen con Aston Martin. La escudería con sede en Silverstone ya dio un importante golpe sobre la mesa con el fichaje de Adrian Newey -diseñador más exitoso de la Fórmula 1– y ahora el citado medio de Reino Unido sorprendió con la información de que el neerlandés está en los planes de Lawrence Stroll.

ver también La predicción de Jacques Villeneuve para la F1 2025: la sorpresa y un llamativo campeón

Si bien Max tiene contrato con Red Bull Racing hasta 2028, lo cierto es que no se lo vio contento en la segunda mitad de la temporada 2024 por el rendimiento del RB20 y su propio padre –Jos Verstappen– no descartó una posible salida del equipo antes de tiempo en caso de que no le ofrezcan un coche competitivo. Por eso, la próxima temporada podría ser clave para el futuro de Verstappen.

Según Daily Mail, Aston Martin prepara un contrato que alcanzaría los mil millones de dólares durante todo el transcurso de la etapa del neerlandés en sus filas, incluyendo primas por resultados. Además, surgieron rumores de que ya negocian con nuevos patrocinadores con la información de que el tetracampeón podría unirse a la escudería pronto. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto?

Publicidad

Publicidad

Aston Martin sigue trabajando para pelear por los primeros puestos en la F1 (GETTY IMAGES)

La respuesta de Aston Martin al rumor del fichaje de Max Verstappen

En medio de todo el revuelo, el medio Motorsport consultó la veracidad de esta información y la propia escudería negó la existencia de una oferta para Max Verstappen. No obstante, no descartan su fichaje para el futuro en vistas de convertirse en el mejor equipo de la Fórmula 1. Y es que, con los coches de Newey, el neerlandés dominó la categoría, por lo que no vería con malos ojos reunirse con el prestigioso ingeniero y diseñador en Silverstone.

ver también Tenía razón Checo Pérez: la dura crítica de Jos Verstappen a Red Bull Racing

Red Bull Racing podría perder su dominio en 2025

Desde que Adrian Newey se fue de Red Bull, las actualizaciones del RB20 dejaron de funcionar y el equipo fue superado por McLaren, Ferrari y Mercedes. De hecho, perdieron el liderazgo en el Campeonato de Constructores y da la sensación de que Max Verstappen solamente consiguió su cuarto título por el colchón de puntos cosechado en las primeras carreras. Ahora, en Milton Keynes se enfrentan a un gran desafío para intentar competir de igual a igual desde el primer Gran Premio.

Publicidad