No quiere ser como Fernando Alonso: Checo Pérez reveló en cuántos años dejará la F1

El piloto mexicano de Cadillac platicó en el podcast Beyond the Grid y le puso fecha a su retiro.

El futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1 no pasaría de 2029. El propio piloto tapatío aseguró en el podcast Beyond the Grid que no buscará tener una carrera tan longeva como la de Fernando Alonso en la Máxima y se puso un tope de temporadas antes de decir adiós.

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“Obviamente, no me queda mucho. Diría que tal vez tres años, tres años más. Quiero ver este proyecto avanzar. Así que creo que eso requiere un poco más de tiempo”, manifestó Sergio sobre su futuro en la escudería Cadillac.

"It's not the way I want to leave the sport, because it's a sport I love" 👊



Sergio Perez is open about his Red Bull exit and reasons for returning with Cadillac, plus much more, in the latest Beyond The Grid podcast. Listen now on your favourite podcast platform 🎧#F1 pic.twitter.com/TU4kqlzghD — Formula 1 (@F1) August 26, 2026

“Respeto mucho lo que Fernando ha hecho, sabes, en el deporte y la motivación que tiene. Pero para mí no sería tanto tiempo porque quiero hacer otras cosas fuera de la Fórmula 1“, completó el mexicano.

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En la misma línea, Pérez habló sobre cómo la F1 fue perdiendo prioridad en su día a día con el correr de los años: “Cuando eres joven, en lo único que piensas es en lo que viene después, cómo vas a manejar mejor y qué técnicas diferentes puedes usar y ese tipo de cosas. Pero a medida que te haces más y más viejo… algunos pilotos son diferentes”.

“Es muy difícil para un piloto darse cuenta como: ‘sabes qué, es suficiente. Sabes, no soy tan competitivo como quisiera o como quiero ser’. Y necesitas ponerle fin. Y creo que tomar esa decisión como piloto no es tan fácil. Pero al final debes ser muy honesto contigo mismo y estar agradecido, sabes, con ese niño que empezó todo“.

¿Cuándo finaliza el contrato de Checo Pérez en Cadillac?

Si bien Sergio Pérez se puso un tope de tres años más en la F1, lo cierto es que el vínculo que firmó el piloto mexicano con el equipo Cadillac es hasta el final de la temporada 2027, con opción a extenderlo un año más (hasta 2028 inclusive).