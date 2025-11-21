Es tendencia:
Resultado de la clasificación del GP de Las Vegas 2025: la parrilla confirmada con Lando Norris en la Pole

El británico terminó siendo más rápido que todos en una sesión pasada por agua en Norteamérica.

Por Lucas Lescano

Lando Norris se quedó con la Pole Position del Gran Premio de Las Vegas.
© GETTY IMAGESLando Norris se quedó con la Pole Position del Gran Premio de Las Vegas.

La lluvia cambio todos los planes. La Clasificación del Gran Premio de Las Vegas fue todo lo apasionante que se esperaba, más luego de la fuerte influencia del factor climático que modificó todos los planes. Finalmente, el más rápido al final del día terminó siendo Lando Norris con una tremenda vuelta que le asegura salir más adelante que todos en la carrera de mañana.

Aunque la Q1 se tuvo que realizar completa con neumáticos de lluvia, luego de unos minutos el agua se detuvo y los intermedios se apoderaron de la situación. El que más provecho le sacó a la situación fue el británico que demostró toda su clase con un tiempo de 1:47.934, la que le permite liderar el campeonato del mundo con cierta comodidad. En la primera fila lo acompañará Max Verstappen.

Parrilla de salida confirmada para la carrera del GP de Las Vegas 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Carlos Sainz (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Liam Lawson (RB)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Isack Hadjar (RB)
  9. Charles Leclerc (Ferrari)
  10. Pierre Gasly(Alpine)
  11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  12. Lance Stroll (Aston Martin)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Kimi Antonelli (Mercedes)
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  20. Lewis Hamilton (Ferrari)

Eliminados en Q1:

  • Alex Albon (Williams)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  • Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
Eliminados en Q2:

  • Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Franco Colapinto (Alpine)

Eliminación en Q3:

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Carlos Sainz (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Liam Lawson (RB)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Isack Hadjar (RB)
  9. Charles Leclerc (Ferrari)
  10. Pierre Gasly(Alpine)
