Ya quedó todo listo para la carrera del Gran Premio de México 2025. Este sábado 25 de octubre se disputó la clasificación que determinó el orden de los pilotos en la parrilla de salida y Lando Norris -de McLaren– se llevó todos los flashes con su incuestionable pole position.
El británico se encuentra en plena lucha por el Mundial con Max Verstappen y Oscar Piastri, quienes consiguieron el quinto y octavo lugar, respectivamente. La gran sorpresa la dio Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en segundo y tercer lugar, mientras que George Russell largará desde la segunda linea como cuarto.
Hamilton logró su mejor posición en clasificación desde que llegó a Ferrari y quedó bien parado de cara a conseguir su primer podio con la escudería de Maranello. Por otro lado, el argentino Franco Colapinto no tuvo una buena qualy y largará desde el fondo de la parrilla.
Lando Norris consiguió la pole de México (@F1)
Parrilla de salida del GP de México 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Estebab Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams) – Penaliza 5 posiciones
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Alex Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
ver también
Max Verstappen se deshace en elogios con Checo Pérez: “Fue un gran compañero”
Eliminación de la clasificación del GP de México
Q1:
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Alex Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
Q2:
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Estebab Ocon (Haas)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
Q3:
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
En síntesis
- Lando Norris de McLaren logró la pole position en la clasificación del Gran Premio de México 2025.
- Lewis Hamilton logró su mejor clasificación con Ferrari quedando en tercer lugar de la parrilla.
- El argentino Franco Colapinto largará desde el fondo de la parrilla tras una mala clasificación.