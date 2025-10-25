Max Verstappen se deshace en elogios con Checo Pérez: “Fue un gran compañero”

Checo Pérez supo ser parte del mejor equipo de la Fórmula 1. Luego de su exitoso paso por Racing Point, Red Bull Racing fichó al tapatío y conformó una gran dupla con Max Verstappen, quien ganó todos sus campeonatos (4) con el mexicano como compañero.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, su etapa en el equipo de las bebidas energéticas terminó en diciembre de 2024, cuando tomaron la decisión de despedirlo luego de un semestre de malos resultados. No obstante, en agosto de este año se confirmó que Pérez volverá al Gran Circo en 2026 de la mano de Cadillac y precisamente sobre eso habló Verstappen en el marco del GP de México.

ver también Checo Pérez eligió a su favorito para ganar el Mundial 2025 de la F1: “Se lo merece”

En declaraciones recogidas por RacingNews365, Max manifestó sobre el oriundo de Guadalajara: “Lo mejor es que Checo Pérez volverá el año que viene. Fue un gran compañero y estamos en contacto siempre que podemos. Además, es un gran hombre de familia, así que estoy muy contento de que vuelva a la parrilla el año que viene”.

Max Verstappen camina junto a Checo Pérez (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Red Bull sigue sin encontrar al reemplazante de Checo Pérez

Sergio fue el último segundo piloto que le dio resultados a Red Bull Racing. Tras su despido, le dieron el asiento a Liam Lawson, pero solamente duró dos carreras y desde entonces Yuki Tsunoda está en ese lugar. No obstante, el japonés no ha convencido y los rumores apuntan a que Red Bull volvería a cambiar de piloto para 2026.

En síntesis