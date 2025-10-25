Es tendencia:
Fórmula 1

Max Verstappen se deshace en elogios con Checo Pérez: “Fue un gran compañero”

El tetracampeón de la Fórmula 1 recordó las épocas en las que hacía dupla con Sergio en Red Bull Racing.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez y Max Verstappen
© GETTY IMAGESCheco Pérez y Max Verstappen

Checo Pérez supo ser parte del mejor equipo de la Fórmula 1. Luego de su exitoso paso por Racing Point, Red Bull Racing fichó al tapatío y conformó una gran dupla con Max Verstappen, quien ganó todos sus campeonatos (4) con el mexicano como compañero.

Sin embargo, su etapa en el equipo de las bebidas energéticas terminó en diciembre de 2024, cuando tomaron la decisión de despedirlo luego de un semestre de malos resultados. No obstante, en agosto de este año se confirmó que Pérez volverá al Gran Circo en 2026 de la mano de Cadillac y precisamente sobre eso habló Verstappen en el marco del GP de México.

En declaraciones recogidas por RacingNews365, Max manifestó sobre el oriundo de Guadalajara:Lo mejor es que Checo Pérez volverá el año que viene. Fue un gran compañero y estamos en contacto siempre que podemos. Además, es un gran hombre de familia, así que estoy muy contento de que vuelva a la parrilla el año que viene”.

Max Verstappen camina junto a Checo Pérez

Max Verstappen camina junto a Checo Pérez (GETTY IMAGES)

Red Bull sigue sin encontrar al reemplazante de Checo Pérez

Sergio fue el último segundo piloto que le dio resultados a Red Bull Racing. Tras su despido, le dieron el asiento a Liam Lawson, pero solamente duró dos carreras y desde entonces Yuki Tsunoda está en ese lugar. No obstante, el japonés no ha convencido y los rumores apuntan a que Red Bull volvería a cambiar de piloto para 2026.

En síntesis

  • Checo Pérez terminó su etapa en Red Bull Racing en diciembre de 2024.
  • Se confirmó que Pérez regresará a la F1 en 2026 con el equipo Cadillac y Max Verstappen está contento con eso.
  • Max Verstappen ganó sus 4 campeonatos de F1 con Checo Pérez como compañero.
leandro barraza
Leandro Barraza
