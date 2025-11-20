Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Aunque fue en un horario atípico, finalmente este jueves comenzó de manera oficial el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. En la ciudad estadounidense el más rápido de la primera Práctica Libre fue Charles Leclerc de Ferrari, por lo que resta esperar el avance de la jornada para que se defina cómo se terminará de conformar el fin de semana de cara a la carrera del domingo.

Lo más destacado del día fueron los despistes naturales de un callejero exigente que no perdona con sus curvas pronunciadas. Sin embargo, gracias a los distintos escapes que ofrece la pista no hubo que lamentar ningún accidente contundente que haya generado daños en algún monoplaza.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Las Vegas 2025:

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:34.802 Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (RB) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Pier Gasly (Alpine) Liam Lawson (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Franco Colapinto (Alpine)

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 2: 22:00 hs

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 3: 18:30 hs

Clasificación: 22:00 hs

Sábado 22 de noviembre