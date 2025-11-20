Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÓRMULA 1

Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Repasa los momentos más destacados en el comienzo del fin de semana en Norteamérica.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Charles Leclerc fue el más rápido en la primera Práctica Libre del GP de Las Vegas.
© GETTY IMAGESCharles Leclerc fue el más rápido en la primera Práctica Libre del GP de Las Vegas.

Aunque fue en un horario atípico, finalmente este jueves comenzó de manera oficial el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. En la ciudad estadounidense el más rápido de la primera Práctica Libre fue Charles Leclerc de Ferrari, por lo que resta esperar el avance de la jornada para que se defina cómo se terminará de conformar el fin de semana de cara a la carrera del domingo.

Publicidad

Lo más destacado del día fueron los despistes naturales de un callejero exigente que no perdona con sus curvas pronunciadas. Sin embargo, gracias a los distintos escapes que ofrece la pista no hubo que lamentar ningún accidente contundente que haya generado daños en algún monoplaza.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Las Vegas 2025:

  1. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:34.802
  2. Alexander Albon (Williams)
  3. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  4. Max Verstappen (Red Bull)
  5. Carlos Sainz (Williams)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Isack Hadjar (RB)
  8. Oscar Piastri (McLaren)
  9. George Russell (Mercedes)
  10. Kimi Antonelli (Mercedes)
  11. Lewis Hamilton (Ferrari)
  12. Pier Gasly (Alpine)
  13. Liam Lawson (RB)
  14. Fernando Alonso (Aston Martin)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Oliver Bearman (Haas)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 22:00 hs
Publicidad

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 3: 18:30 hs
  • Clasificación: 22:00 hs

Sábado 22 de noviembre

  • Carrera: 22:00 hs
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Miguel Herrera no seguiría en Costa Rica y un equipo de México podría contratarlo
Mexicanos en el extranjero

Miguel Herrera no seguiría en Costa Rica y un equipo de México podría contratarlo

Pumas despidió a JJ Macías y David Faitelson liquidó al club en tres palabras
Pumas de la UNAM

Pumas despidió a JJ Macías y David Faitelson liquidó al club en tres palabras

¿Por qué no juega Frank Boya en Xolos vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Frank Boya en Xolos vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025?

Código de bonificación Matchbook México 2025: Obtén hasta $500 MXN en apuestas gratis
Apuestas

Código de bonificación Matchbook México 2025: Obtén hasta $500 MXN en apuestas gratis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo